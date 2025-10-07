ट्रैक्टर से गिरा युवक, ट्रॉली के पहिए में फंसा... फिर घिसटते चला गया- Video

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक चमत्कार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मूर्ति विसर्जन के उत्साह के बीच देर रात करीब 11 बजे एक युवक चलते ट्रैक्टर से अचानक फिसलकर गिर गया और ट्रॉली के चक्के में फंस गया. गनीमत यह रही है कि पहिया उसके सिर पर नहीं चढ़ी और उसकी जान बच गई.

इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसे देखकर लोग भी हैरान रहे गए और इसे चमत्कार बता रहे हैं. जानकारी के अनुसार जटपुरा गेट-रामनगर मार्ग पर मूर्ति विसर्जन के बाद वापस लौटते समय ट्रैक्टर पर सवार युवक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा.

यह भी पढ़ें: छात्रों को घसीटकर थाने लाए, लात-घूंसों से जमकर पीटा, पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल

गिरने के बाद पहिए में फंसा और घीसटता चला गया

गिरते ही वह ट्रॉली के चक्के में फंस गया और कुछ दूरी तक घीसटता चला गया. यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप उठी. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर रोककर युवक को बाहर निकाला. जिसके बाद तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. फिलहाल युवक की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है.

Advertisement

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक ट्रैक्टर पर बैठा था. शायद बीच में ब्रेकर आने या फिर अचानक से ब्रेक लगाने से नीचे गिर गया और पहिए में फंस गया.

---- समाप्त ----