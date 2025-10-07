scorecardresearch
 

Feedback

ट्रैक्टर से गिरा युवक, ट्रॉली के पहिए में फंसा... फिर घिसटते चला गया- Video

चंद्रपुर जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. क्योंकि यहां एक युवक ट्रैक्टर से नीचे गिर गया और ट्रॉली की पहिए में फंस गया. यह पूरा वाकया सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया.

Advertisement
X
ट्रैक्टर से गिरने के बाद पहिए में फंसा युवक. (Photo: Screengrab)
ट्रैक्टर से गिरने के बाद पहिए में फंसा युवक. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक चमत्कार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मूर्ति विसर्जन के उत्साह के बीच देर रात करीब 11 बजे एक युवक चलते ट्रैक्टर से अचानक फिसलकर गिर गया और ट्रॉली के चक्के में फंस गया. गनीमत यह रही है कि पहिया उसके सिर पर नहीं चढ़ी और उसकी जान बच गई.

इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसे देखकर लोग भी हैरान रहे गए और इसे चमत्कार बता रहे हैं. जानकारी के अनुसार जटपुरा गेट-रामनगर मार्ग पर मूर्ति विसर्जन के बाद वापस लौटते समय ट्रैक्टर पर सवार युवक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा.

यह भी पढ़ें: छात्रों को घसीटकर थाने लाए, लात-घूंसों से जमकर पीटा, पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

ट्रक से टकराई कार, हादसे का सामने आया वीडियो 
CCTV Footage
बेकाबू होकर दुकान में जा घुसा तेज रफ्तार डंपर, सामने आया भयानक सीसीटीवी फुटेज 
woman
भतीजी के साथ सड़क पर अश्लीलता... बच्ची के माता-पिता से पुरानी दुश्मनी निकाल रहा था चाचा 
मुंबई एयरपोर्ट से चार गिरफ्तार. (Photo: Representational )
मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की कार्रवाई... ड्रोन, ड्रग्स और विदेशी जानवरों के साथ 4 यात्री गिरफ्तार 
Money found in the office during the ministers raid, police investigation ongoing.
महाराष्ट्र: मंत्री का छापा, रजिस्ट्री ऑफिस में क्या-क्या मिला? देखें  

गिरने के बाद पहिए में फंसा और घीसटता चला गया 

गिरते ही वह ट्रॉली के चक्के में फंस गया और कुछ दूरी तक घीसटता चला गया. यह दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों की रूह कांप उठी. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर रोककर युवक को बाहर निकाला. जिसके बाद तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. फिलहाल युवक की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी है.

Advertisement

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक ट्रैक्टर पर बैठा था. शायद बीच में ब्रेकर आने या फिर अचानक से ब्रेक लगाने से नीचे गिर गया और पहिए में फंस गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement