शीना बोरा मर्डर केस में CBI ने रविना राज कोहली और शबनम सिंह को गवाहों की सूची से हटाया

शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने अपनी गवाहों की सूची से मीडिया प्रोफेशनल रविना राज कोहली और पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम सिंह को हटा दिया है. एजेंसी ने कहा कि इन गवाहों के बयान दोहराए जा रहे थे और केस के निपटारे में जरूरी नहीं थे. सीबीआई अब जल्द इस ट्रायल को खत्म करना चाहती है.

शीना बोरा मर्डर केस (Photo: ITG)
मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई को कुछ गवाहों को अपनी सूची से हटाने की अनुमति दे दी है. इन गवाहों में मीडिया प्रोफेशनल रविना राज कोहली और पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम सिंह का नाम भी शामिल है.

सीबीआई ने अदालत में दिए आवेदन में बताया कि अब तक 139 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है. बाकी गवाहों में से कई के बयान दोहराए जा रहे थे या केस के निपटारे के लिए आवश्यक नहीं थे. एजेंसी ने कहा कि अब वह अनावश्यक देरी से बचते हुए ट्रायल को जल्द पूरा करना चाहती है.

अब तक 139 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है

एजेंसी ने जिन गवाहों को हटाने की बात कही है उनमें डॉ. बी.के. मोहापात्रा, नंदकुमार बी. शिंदे, आर.वी. अडोने, नरेश शिवराम कांबले, प्रणामी गोस्वामी खौंड, अरुण मजूमदार, रविना राज कोहली और शबनम सिंह शामिल हैं.

रविना राज कोहली पहले स्टार न्यूज की अध्यक्ष और चैनल नाइन की सीईओ रह चुकी हैं और पीटर मुखर्जी तथा इंद्राणी मुखर्जी के साथ काम कर चुकी हैं. जबकि शबनम सिंह, पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी हैं. दोनों के बयान पहले ही सीबीआई ने रिकॉर्ड कर लिए थे.

वर्तमान में, इंद्राणी मुखर्जी के वकील रंजीत सांगले दो गवाहों से जिरह कर रहे हैं, जो इस हफ्ते पूरी हो जाएगी. नवंबर में सीबीआई अपने जांच अधिकारियों को गवाही के लिए पेश करेगी, जिसमें खार पुलिस स्टेशन के अफसर दिनेश कदम से लेकर सीबीआई अधिकारी के.के. सिंह शामिल होंगे.

कुछ गवाहों को अपनी सूची से हटाने की अनुमति मिली

यह केस अब उस चरण में पहुंच गया है जहां सीबीआई के सिर्फ कुछ और गवाह बाकी हैं. इसके बाद एजेंसी इस केस के अपने हिस्से की कार्यवाही को समाप्त कर सकती है.

---- समाप्त ----
