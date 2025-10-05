महाराष्ट्र: बुलढाणा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव, हिरासत में लिए गए 12 लोग

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में शनिवार रात दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव की घटना सामने आई. यह घटना संग्रामपुर तहसील के बावनबीर गांव में हुई, जहां विसर्जन जुलूस पूरे जोश और उल्लास के साथ निकाला जा रहा था.

गानों को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, बावनबीर गांव के ताज नगर क्षेत्र, जिसे पानी की टाकी के नाम से भी जाना जाता है, से पांच दुर्गा मंडलों को गुजरना था. इनमें से चार मंडल बिना किसी रुकावट के निकल गए, लेकिन जब जय मल्हार मंडल वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई.

सोनाला पुलिस स्टेशन के थानेदार चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि जय मल्हार मंडल की ओर से कुछ गाने बजाए जा रहे थे, इसी दौरान एक विशिष्ट समुदाय की ओर से पथराव शुरू हुआ. इस घटना में पांच लोग घायल हुए हैं.

पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया

थानेदार पाटिल ने बताया कि मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए सोनाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई और रात में ही 12 लोगों को हिरासत में लिया गया. पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और अब गांव में शांति बनी हुई है.

पुलिस के अनुसार, फिलहाल इलाके में एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मामले की जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों.

