scorecardresearch
 

Feedback

होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर प्रेमी ने किया सुसाइड… शक के चलते दिया वारदात को अंजाम

महाराष्ट्र के बुलढाना में एक होटल के कमरे में प्रेमी युगल की खून से लथपथ लाशें मिलने से हड़कंप मच गया. यहां खामगांव शहर के होटल में खून से लथपथ 2 लाशें होने की जानकारी वेटर ने अपने मालिक को दी थी. इसके बाद होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी. रात 8 से 9 बजे यह मामला सामने आया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया.

Advertisement
X
होटल में मिलीं प्रेमी-प्रेमिका की लाशें. (Photo: ITG)
होटल में मिलीं प्रेमी-प्रेमिका की लाशें. (Photo: ITG)

महाराष्ट्र के बुलढाना में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां खामगांव शहर के होटल से एक कपल की खून से लथपथ लाशें बरामद हुईं हैं. होटल का वेटर जब कमरे की तरफ गया तो उसने देखा. इसके बाद उसने सूचना तुरंत होटल मालिक और फिर पुलिस को दी गई. देखते ही देखते खबर पूरे शहर में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग होटल के बाहर जुट गए.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 21 वर्षीय रितुजा और 23 वर्षीय साहिल राजपूत के रूप में हुई है. दोनों बुलढाना जिले के साखर खेरडा गांव के रहने वाले थे. रितुजा खामगांव पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी और पिछले दो साल से साहिल के साथ रिलेशन में थी. पुलिस के अनुसार दोनों अक्सर इसी होटल में मिलते थे और पिछले एक साल में करीब आठ बार यहां आ चुके थे.

Buldhana boyfriend killed girlfriend hotel suicide

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: AI-generated)
UP: हाइवे किनारे खून से लथपथ मिली महिला की लाश, इलाके में मची सनसनी 
उन्नाव में गंगा में तैरते मिले शव
यूपी: उन्नाव में गंगा में फिर तैरती मिलीं लाशें, रेत के टीले में दफनाए गए थे सैकड़ों शव 
गुरुग्राम में दोहरे हत्याकांड की वारदात
दोहरे हत्याकांड से सहमा गुरुग्राम, खून से लथपथ मिलीं लाशें 
Sumbolic Image
पहले मिलीं लाशें, अब जिंदा हाजिर हो गईं 
Burnt bodies of two innocents found in Patna, raising questions about law and order.
पटना में 2 मासूमों की मिली जली लाशें, राज्य की कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल 

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि साहिल को अपनी प्रेमिका के कैरेक्टर पर शक हो गया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच होटल के कमरे में जमकर विवाद हुआ. पुलिस का कहना है कि साहिल पहले से ही हत्या की योजना बनाकर आया था और अपने साथ एक तेज धारदार हथियार लाया था. गुस्से में उसने पहले प्रेमिका रितुजा पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद पर भी हमला कर आत्महत्या कर ली.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए बिजली टावर पर चढ़ा युवक, रियल लाइफ 'वीरू' का ड्रामा कैमरे में कैद

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, होटल के बाहर खड़ी साहिल की बाइक जब्त कर ली गई है. इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीम से भी मदद ली जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement