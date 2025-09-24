होटल के कमरे में गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर प्रेमी ने किया सुसाइड… शक के चलते दिया वारदात को अंजाम

महाराष्ट्र के बुलढाना में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां खामगांव शहर के होटल से एक कपल की खून से लथपथ लाशें बरामद हुईं हैं. होटल का वेटर जब कमरे की तरफ गया तो उसने देखा. इसके बाद उसने सूचना तुरंत होटल मालिक और फिर पुलिस को दी गई. देखते ही देखते खबर पूरे शहर में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग होटल के बाहर जुट गए.

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान 21 वर्षीय रितुजा और 23 वर्षीय साहिल राजपूत के रूप में हुई है. दोनों बुलढाना जिले के साखर खेरडा गांव के रहने वाले थे. रितुजा खामगांव पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की छात्रा थी और पिछले दो साल से साहिल के साथ रिलेशन में थी. पुलिस के अनुसार दोनों अक्सर इसी होटल में मिलते थे और पिछले एक साल में करीब आठ बार यहां आ चुके थे.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि साहिल को अपनी प्रेमिका के कैरेक्टर पर शक हो गया था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच होटल के कमरे में जमकर विवाद हुआ. पुलिस का कहना है कि साहिल पहले से ही हत्या की योजना बनाकर आया था और अपने साथ एक तेज धारदार हथियार लाया था. गुस्से में उसने पहले प्रेमिका रितुजा पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद पर भी हमला कर आत्महत्या कर ली.

Advertisement

यह भी पढ़ें: UP: प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए बिजली टावर पर चढ़ा युवक, रियल लाइफ 'वीरू' का ड्रामा कैमरे में कैद

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक नीलेश तांबे मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. पुलिस ने होटल के कमरे को सील कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, होटल के बाहर खड़ी साहिल की बाइक जब्त कर ली गई है. इस घटना से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीम से भी मदद ली जाएगी.

---- समाप्त ----