UP: प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए बिजली टावर पर चढ़ा युवक, रियल लाइफ 'वीरू' का ड्रामा कैमरे में कैद

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में फिल्म शोले के मशहूर दृश्य की तरह एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां छपार थाना क्षेत्र के कासमपुर गांव में एक युवक प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गया. युवक अर्जुन का कहना था कि अगर उसकी शादी उसकी प्रेमिका से नहीं कराई गई तो वह अपनी जान दे देगा.

घटना सोमवार की शाम की है. जैसे ही ग्रामीणों ने अर्जुन को बिजली टावर पर चढ़ते देखा, मौके पर अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. अर्जुन के परिजन रो-रोकर बदहवास हो गए. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. आलाधिकारियों और पुलिस टीम ने युवक को नीचे उतरने के लिए काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना.

पुलिस के लाख प्रयास विफल होने पर आखिरकार युवक की प्रेमिका जिसे वह अपनी 'बसंती' कहता है उसे मौके पर बुलाना पड़ा. प्रेमिका को देखते ही अर्जुन का गुस्सा शांत हुआ और वह टावर से नीचे उतर आया. इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित थाने ले जाकर मेडिकल कराया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

पुलिस के मुताबिक अर्जुन नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करता है और गांव की ही एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध में था. अर्जुन का दावा है कि उसने युवती से कोर्ट मैरिज भी कर ली है, जबकि युवती के परिजनों ने उसकी शादी किसी और युवक से तय कर दी थी. जानकारी के मुताबिक युवती की बारात 6 अक्टूबर को आने वाली है. इसी से नाराज होकर अर्जुन ने यह कदम उठाया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

सीओ सदर रविशंकर मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर की शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बिजली टावर पर चढ़ गया है और शादी की मांग कर रहा है. तत्काल थाना प्रभारी और फोर्स मौके पर पहुंची. काफी प्रयास और अपील के बाद अंततः प्रेमिका को मौके पर बुलाया गया. उसके समझाने के बाद अर्जुन सुरक्षित नीचे उतर आया. पुलिस ने दोनों परिवारों को बैठाकर बातचीत कराई और मामले को सुलझाने की सलाह दी है.

