scorecardresearch
 

Feedback

UP: प्रेमिका की शादी रुकवाने के लिए बिजली टावर पर चढ़ा युवक, रियल लाइफ 'वीरू' का ड्रामा कैमरे में कैद

मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में अर्जुन नामक युवक अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर बिजली के टावर पर चढ़ गया. पुलिस और ग्रामीणों ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाया, लेकिन युवक नहीं माना. अंततः प्रेमिका को बुलाकर टावर से सुरक्षित नीचे उतारा गया. पुलिस ने दोनों परिवारों को समझाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की.

Advertisement
X
प्रेमिका के आने पर 'वीरू' टावर से नीचे उतारा.(Photo: Screengrab)
प्रेमिका के आने पर 'वीरू' टावर से नीचे उतारा.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में फिल्म शोले के मशहूर दृश्य की तरह एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां छपार थाना क्षेत्र के कासमपुर गांव में एक युवक प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज होकर बिजली के ऊंचे टावर पर चढ़ गया. युवक अर्जुन का कहना था कि अगर उसकी शादी उसकी प्रेमिका से नहीं कराई गई तो वह अपनी जान दे देगा.

घटना सोमवार की शाम की है. जैसे ही ग्रामीणों ने अर्जुन को बिजली टावर पर चढ़ते देखा, मौके पर अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. अर्जुन के परिजन रो-रोकर बदहवास हो गए. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. आलाधिकारियों और पुलिस टीम ने युवक को नीचे उतरने के लिए काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना.

यह भी पढ़ें: यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी वारदात... टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर हत्या, एक की हालत गंभीर

सम्बंधित ख़बरें

प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा युवक, Video 
teacher scolding boy
क्लासमेट से झगड़ा, टीचर की फटकार और फिर लापता हो गया 14 साल का छात्र 
सांप के काटने से युवक की मौत. (Photo: Representational )
UP: पड़ोसी के घर से सांप पकड़कर गर्दन में लपेटा, फिर बनाने लगा वीडियो, डसने से युवक की मौत 
बागपत का अंकित बना साइबर क्रिमिनल. (Photo: ITG)
सैकड़ों खाते और 5 करोड़... साइबर क्रिमिनल अंकित की कहानी 
डिप्टी मैनेजर की गोली मारकर हत्या. (Photo: Representational)
UP: टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर हत्या, मैनेजर घायल 

पुलिस के लाख प्रयास विफल होने पर आखिरकार युवक की प्रेमिका जिसे वह अपनी 'बसंती' कहता है उसे मौके पर बुलाना पड़ा. प्रेमिका को देखते ही अर्जुन का गुस्सा शांत हुआ और वह टावर से नीचे उतर आया. इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित थाने ले जाकर मेडिकल कराया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

Advertisement

देखें वीडियो...

पुलिस के मुताबिक अर्जुन नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करता है और गांव की ही एक युवती से लंबे समय से प्रेम संबंध में था. अर्जुन का दावा है कि उसने युवती से कोर्ट मैरिज भी कर ली है, जबकि युवती के परिजनों ने उसकी शादी किसी और युवक से तय कर दी थी. जानकारी के मुताबिक युवती की बारात 6 अक्टूबर को आने वाली है. इसी से नाराज होकर अर्जुन ने यह कदम उठाया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

सीओ सदर रविशंकर मिश्रा ने बताया कि 22 सितंबर की शाम पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक बिजली टावर पर चढ़ गया है और शादी की मांग कर रहा है. तत्काल थाना प्रभारी और फोर्स मौके पर पहुंची. काफी प्रयास और अपील के बाद अंततः प्रेमिका को मौके पर बुलाया गया. उसके समझाने के बाद अर्जुन सुरक्षित नीचे उतर आया. पुलिस ने दोनों परिवारों को बैठाकर बातचीत कराई और मामले को सुलझाने की सलाह दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement