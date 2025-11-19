scorecardresearch
 

Feedback

'बार बार आत्महत्या की धमकी देना मानसिक Cruelty', बॉम्बे हाईकोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी द्वारा बार बार आत्महत्या की धमकी देना Cruelty माना जाएगा. अदालत ने 2019 में फैमिली कोर्ट द्वारा तलाक की अर्जी खारिज करने के आदेश को पलटते हुए पति को तलाक दे दिया. कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी पिछले दस साल से अलग रह रहे हैं और अब सुलह का कोई मौका नहीं है.

Advertisement
X
बॉम्बे हाईकोर्ट (Photo-ITG)
बॉम्बे हाईकोर्ट (Photo-ITG)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी जीवनसाथी द्वारा बार बार आत्महत्या की धमकी देना Cruelty यानी मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है. कोर्ट ने इसी आधार पर एक व्यक्ति को तलाक देने का आदेश दिया है. यह फैसला चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने दिया.

मामला 2006 में हुई शादी से जुड़ा है. पति और पत्नी 2012 से अलग रह रहे थे और उनके बीच किसी तरह की सुलह की संभावना नहीं बची थी. पति ने 2019 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

बार बार आत्महत्या की धमकी देना मानसिक उत्पीड़न

सम्बंधित ख़बरें

Pawan Singh
अशनीर ग्रोवर के शो में पवन सिंह की एंट्री, किसे मारा ताना? बोले- साबित करूंगा... 
Bareilly youth angry after neighbours taunts on wife
'ओहो, तेरी पत्नी तो बहुत सुदंर है', पड़ोसियों की बात सुन छत पर चढ़ गया युवक, बुलानी पड़ी पुलिस 
दमकल विभाग के कर्मचारी
UP: फायर स्टेशन के कर्मचारियों ने क्यों दी सामूहिक आत्महत्या की धमकी? 
गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत (PTI)
आत्महत्या की धमकी देकर अनशन पर टिकैत, बोले- गांव से पानी आएगा तभी पीऊंगा 
सतना में नगरनिगम के कर्मचारियों पर लोगों का फूटा गुस्सा (फोटो टीवी ग्रैब)
मध्य प्रदेश: व्यापारी क्यों दे रहे हैं आत्महत्या की धमकी? 

पति का आरोप था कि पत्नी लगातार आत्महत्या की धमकी देती थी और कई बार प्रयास भी कर चुकी थी. इसके अलावा पत्नी उस पर शक करती थी और रिश्ते को लगातार तनावपूर्ण बनाती थी. पति ने दलील दी कि यह सब Cruelty की श्रेणी में आता है और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक का आधार बनता है.

हाईकोर्ट ने कहा कि बार बार आत्महत्या की धमकी देना या ऐसा व्यवहार करना जिससे साथी पर मानसिक दबाव बने, एक तरह की Cruelty है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि ऐसे व्यवहार से विवाह को जारी रखना मुश्किल हो जाता है.

Advertisement

हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक का आधार

कोर्ट ने माना कि दोनों एक दशक से अलग रह रहे हैं और उनका साथ रहना अब संभव नहीं है. अदालत ने कहा कि ऐसे विवाह को जारी रखना केवल एक दूसरे पर अत्याचार को बढ़ावा देना होगा. तलाक मंजूर करते हुए कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वह पत्नी को 25 लाख रुपये दे और अपने नाम के दो फ्लैट भी पत्नी के नाम कर दे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement