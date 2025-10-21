दिवाली पर 6 साल के बच्चे के हाथ में फटा पटाखा, चली गई आंख की रोशनी

दिवाली के त्योहार जहां खुशियों से भरा होता है वहीं आग और पटाखों के चलते कई बड़े हादसे भी सामने आते हैं. इसी तरह महाराष्ट्र के बीड शहर में दिवाली की शाम जो हुआ उससे एक परिवार की खुशियां चकनाचूर हो गईं. दरअसल यहां एक 6 साल के बच्चे के हाथ में पटाखा फटने से उसकी एक आंख की रोशनी चली गई. उसका इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पटाखा नहीं जला तो दोबारा जलाया

यह घटना सोमवार शाम को तब हुई जब शहर के नागोबा गली का रहने वाला यह बच्चा पटाखा जला रहा था. जब पटाखा नहीं जला, तो बच्चे ने दूसरी बार पटाखा जलाने की कोशिश की और वह फट गया.

आंख में गंभीर चोट से गई रोशनी

बच्चे की बाईं आंख में गंभीर चोट लगने के कारण उसे पहले बीड के सिविल अस्पताल ले जाया गया और बाद में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. निजी अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा,'विस्फोट के कारण बच्चे का कॉर्निया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है.'डॉक्टर ने अभिभावकों से अपील की कि जब उनके बच्चे पटाखों से खेलें तो वे सतर्क रहें.

