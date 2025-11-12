अमरावती: शादी में दूल्हे को चाकू मारकर भाग रहे थे बदमाश, कैमरे वाले ने 2 KM तक ड्रोन से किया पीछा, फिर...

अमरावती के बडनेरा इलाके में मंगलवार की रात एक शादी समारोह खून के मैदान में बदल गया. साहिल लॉन में चल रही शादी के मंच पर अचानक एक युवक ने दूल्हे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरी घटना ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, फिर्यादी सुजल राम समुद्रे (22) की शादी सोमवार रात 9.30 बजे हो रही थी. तभी आरोपी राघव जितेंद्र बक्शी मंच के पास आया और लोहे के चाकू से दूल्हे की बाईं जांघ और घुटने के पास तीन बार वार किए. हमले के बाद दूल्हे के पैर से खून बहने लगा और समारोह में अफरातफरी मच गई.

शादी में दूल्हे पर चाकू से हमला

सूत्रों के अनुसार, विवाद की शुरुआत डीजे पर नाचते समय धक्का लगने से हुई थी. मामूली झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर हमला कर दिया. हमले के बाद आरोपी वहां से भागने लगा, लेकिन उसने दूल्हे के पिता पर भी झपटने की कोशिश की.

ड्रोन कैमरे में आरोपी का चेहरा साफ दिखा, जिसने पुलिस को अहम सबूत दिया. घटना की शिकायत पर बडनेरा पुलिस स्टेशन में अप. क्र. 586/2025, कलम 109(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है. थानेदार सुनील चौहान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की खोज शुरू कर दी है.

वारदात के दौरान हमलावर कैमरे में कैद

घायल दूल्हे को रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपी राघव जितेंद्र बक्शी फरार है और जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा. ड्रोन ऑपरेटर की सूझबूझ से आरोपी की पहचान आसान हुई है.



