नागपुर: एक्टर प्रियांशु छेत्री की बेरहमी से हत्या, फिल्म ‘झुंड’ में अमिताभ बच्चन के साथ कर चुका है काम

नागपुर में फिल्म ‘झुंड’ के अभिनेता प्रियांशु उर्फ बाबू छेत्री की हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, उन्हें वायर से बांधकर बेरहमी से मारा गया. आपसी रंजिश को हत्या का कारण बताया जा रहा है. पुलिस ने आरोपी ध्रुव शाहू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

आपसी रंजिश में अभिनेता प्रियांशु की हत्या (File Photo: Yogesh Vasant Pande/ITG)
महाराष्ट्र के नागपुर से हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड में अभिनय करने वाले प्रियांशु उर्फ बाबू छेत्री की बेरहमी से हत्या कर दी गई है. यह वारदात नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके में हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की. 

पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात करीब तीन बजे प्रियांशु को वायर से बंधी हुई अवस्था में गंभीर रूप से घायल पाया गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही जरीपटका पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अभिनेता को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अभिनेता प्रियांशु उर्फ बाबू छेत्री की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रियांशु छेत्री पर पहले भी चोरी समेत कुछ अन्य आपराधिक मामले दर्ज थे. उसकी बहन शिल्पा छेत्री की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है. 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार 

पुलिस ने आरोपी ध्रुव शाहू को गिरफ्तार किया है और शुरुआती जांच में हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. जरीपटका पुलिस थाना के इंस्पेक्टर अरुण शीरसागर ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आएगी. यह घटना नागपुर शहर में सनसनी फैलाने वाली साबित हुई है.
 

