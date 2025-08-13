रांची: रेडिसन ब्लू होटल में जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने मारा छापा

रांची के प्रतिष्ठित रेडिसन ब्लू होटल में चल रहे जुआ रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. यह वही होटल है जहां क्रिकेटर से लेकर देश के बड़े नेता तक ठहरते हैं. देर रात की इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी को चुटिया थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में एक कमरा बुक कर जुआ खेला जा रहा है. इस सूचना पर चुटिया, कोतवाली, लालपुर और डेलीमार्केट थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई.

जुआ रैकेट का भंडाफोड़

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां जुए का खेल चल रहा था. पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया. इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया.

पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया

मौके से पुलिस को भारी मात्रा में कैश, ताश की गड्डियां और अन्य सामान बरामद हुए हैं. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई होटल के सुरक्षा इंतजाम पर भी सवाल उठाती है. SSP सह डीआईजी चंदन सिन्हा ने बताया कि आरोपियों पर कानून संगत कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----