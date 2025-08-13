scorecardresearch
 

Feedback

रांची: रेडिसन ब्लू होटल में जुआ रैकेट का भंडाफोड़, 10 लोग गिरफ्तार, गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने मारा छापा

रांची पुलिस ने रेडिसन ब्लू होटल में चल रहे बड़े जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया. देर रात की गई कार्रवाई में 10 लोग पकड़े गए. होटल के कमरे में जुआ खेलते पकड़े गए आरोपियों से नगद, ताश की गड्डियां और अन्य सामान बरामद हुआ. पांच सितारा होटल में इस तरह का रैकेट सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है.

Advertisement
X
होटल में चल रहे बड़े जुआ रैकेट का भंडाफोड़ (Photo: AI-generated)
होटल में चल रहे बड़े जुआ रैकेट का भंडाफोड़ (Photo: AI-generated)

रांची के प्रतिष्ठित रेडिसन ब्लू होटल में चल रहे जुआ रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. यह वही होटल है जहां क्रिकेटर से लेकर देश के बड़े नेता तक ठहरते हैं. देर रात की इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है. सभी को चुटिया थाने लाकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि होटल में एक कमरा बुक कर जुआ खेला जा रहा है. इस सूचना पर चुटिया, कोतवाली, लालपुर और डेलीमार्केट थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम गठित कर छापेमारी की गई.

जुआ रैकेट का भंडाफोड़

सम्बंधित ख़बरें

कृषि मंत्री माणिकराव के वीडियो पर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान.
'जिन्हें किसानों की बात करनी थी, वो जुआ खेल रहे', कृषि मंत्री माणिकराव के वीडियो पर बोले UBT नेता 
भारतीय मूल का अमेरिकी आनंद शाह.
अमेरिका में जुआ-सट्टा रैकेट चलाने के आरोप में भारतीय मूल के नेता समेत 39 लोग गिरफ्तार 
घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Representational image)
मथुरा: जुआ अड्डे का सर्वे करने गई पुलिस टीम पर हमला, पथराव में दो सिपाही घायल 
जुआ खेलने के आरोप में 13 गिरफ्तार
मैरिज हॉल में जुआ खेलते पकड़ा गया दूल्हा, 13 गिरफ्तार, 2 लाख कैश और मोबाइल जब्त  
जुआरियों ने रोते हुए मांगी माफी
जुआरियों ने किया पुलिस पर हमला, पकड़े गए तो निकली हेकड़ी, रोते हुए हाथ जोड़कर मांगी माफी 

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां जुए का खेल चल रहा था. पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया. इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. 

पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया

मौके से पुलिस को भारी मात्रा में कैश, ताश की गड्डियां और अन्य सामान बरामद हुए हैं. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई होटल के सुरक्षा इंतजाम पर भी सवाल उठाती है. SSP सह डीआईजी चंदन सिन्हा ने बताया कि आरोपियों पर कानून संगत कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement