रांची: घाट पर नाम या कब्जा लिखा तो होगी FIR, छठ से पहले एक्शन मोड में नगर निगम

रांची में छठ पर्व की तैयारी तेजी से चल रही है. शहर के अलग-अलग घाटों पर सफाई और मरम्मत का काम जारी है ताकि व्रतियों को किसी तरह की परेशानी न हो. प्रशासन लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहा है. इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी आज कई घाटों का दौरा किया.

उन्होंने घाटों की स्थिति देखकर नगर निगम को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी बिचौलिए को घाटों पर कब्जा करने या बेचने की इजाजत न दी जाए. संजय सेठ ने कहा कि यह गलत प्रचलन व्रतियों की मुश्किलें बढ़ाता है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

छठ पर्व को लेकर प्रशासन हुआ सख्त

महानगर छठ पूजा समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि बड़ा तालाब में हमेशा से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर व्यवस्था की जाती है और किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाता.

वहीं, धुर्वा के मत्स्य विभाग परिसर से चौंकाने वाले दृश्य सामने आए हैं. यहां कई घाटों पर पहले से ही नाम, तारीख और फोन नंबर लिखकर कब्जा कर लिया गया है. कुछ लोगों ने तो प्रभाव दिखाने के लिए झारखंड पुलिस और झारखंड हाई कोर्ट तक लिख दिया है.

घाटों का साफ-सफाई का काम शुरू

प्रशासन ने इस पर सख्त रुख अपनाया है और साफ किया है कि अगर किसी ने घाट पर नाम या कब्जा लिखा पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

