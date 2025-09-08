scorecardresearch
 

Feedback

कूड़े के ढेर में मिला महिला का जलता हुआ शव... पुलिस ने शुरू की जांच

पश्चिमी सिंहभूम जिले में कूड़े के ढेर में एक महिला का जलता हुआ शव मिला. जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

Advertisement
X
कूड़े के ढेर में मिला महिला का जलता शव. (Photo: AI-generated)
कूड़े के ढेर में मिला महिला का जलता शव. (Photo: AI-generated)

झारखंड के चक्रधरपुर कस्बे में रविवार को एक महिला का शव कूड़े के ढेर में जलता हुआ मिला. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है. 

अधिकारी ने बताया कि एक महिला का शव पश्चिमी सिंहभूम जिले के उप-मंडल कस्बे के भारत भवन चौक पर कूड़े के ढेर में मिला. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक शव आधा से ज़्यादा जल चुका था. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: नीले ड्रम के बाद अब हरा बक्सा... घर के अंदर ही बंद था 4 दिन से लापता महिला का शव, भाई ने तोड़ा ताला तो हुआ खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

पहाड़गंज में होटल के कमरे में मिली महिला की लाश
दिल्ली: पहाड़गंज के होटल में मिला महिला का शव, साथ आया युवक हुआ फरार 
police
खेत में बोरे में मिला 7 माह की गर्भवती महिला का शव... ससुराल वालों पर मारकर फेंकने का आरोप 
Nazia Dead Body Taken out
UP में कब्र से बाहर निकला गया महिला का शव, वजह जान हो जाएंगे हैरान 
नागालैंड में सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: Representational )
रांची में गर्ल्स हॉस्टल से चल रहा था सेक्स रैकेट, बंगाल की 10 महिलाएं गिरफ्तार, वार्डन भी पकड़ा गया 
गरीबी की वजह से बच्चे को बेचा (Photo: AI-generated)
खाने के लिए नहीं थे पैसे, मजबूरी में मां-बाप ने एक महीने के बेटे को बेचा और फिर... 

चक्रधरपुर थाने के प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है. घटना के पीछे के लोगों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि महिला की हत्या की गई है और सबूत छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर आग लगा दी गई. पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र 30 साल से ज़्यादा लग रही है. महिला की पहचान के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है.

Advertisement

इसके अलावा जिले के विभिन्न थानों में गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक महिला का शव कूड़े के ढेर में जलते हुए देखने पर पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. हालांकि तब तक शव आधा जल गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement