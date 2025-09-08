कूड़े के ढेर में मिला महिला का जलता हुआ शव... पुलिस ने शुरू की जांच

झारखंड के चक्रधरपुर कस्बे में रविवार को एक महिला का शव कूड़े के ढेर में जलता हुआ मिला. जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है.

अधिकारी ने बताया कि एक महिला का शव पश्चिमी सिंहभूम जिले के उप-मंडल कस्बे के भारत भवन चौक पर कूड़े के ढेर में मिला. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक शव आधा से ज़्यादा जल चुका था. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: नीले ड्रम के बाद अब हरा बक्सा... घर के अंदर ही बंद था 4 दिन से लापता महिला का शव, भाई ने तोड़ा ताला तो हुआ खुलासा

चक्रधरपुर थाने के प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि महिला की पहचान नहीं हो पाई है. घटना के पीछे के लोगों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि महिला की हत्या की गई है और सबूत छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर आग लगा दी गई. पुलिस ने बताया कि महिला की उम्र 30 साल से ज़्यादा लग रही है. महिला की पहचान के लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है.

Advertisement

इसके अलावा जिले के विभिन्न थानों में गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि एक महिला का शव कूड़े के ढेर में जलते हुए देखने पर पुलिस को सूचना दी गई. जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. हालांकि तब तक शव आधा जल गया था.

---- समाप्त ----