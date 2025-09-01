scorecardresearch
 

Feedback

नीले ड्रम के बाद अब हरा बक्सा... घर के अंदर ही बंद था 4 दिन से लापता महिला का शव, भाई ने तोड़ा ताला तो हुआ खुलासा

Maihar News: धार्मिक नगरी मैहर में महिला के इस सनसनीखेज हत्याकांड से पूरे इलाके से न सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है, बल्कि दहशत का माहौल है. हालांकि, पुलिस ने जल्द ही संदिग्ध मौत से पर्दा उठाने की बात कही है.

Advertisement
X
पति की मृत्यु के बाद अकेली रहती थी महिला.(Photo:ITG)
पति की मृत्यु के बाद अकेली रहती थी महिला.(Photo:ITG)

नीले ड्रम के बाद अब मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी मैहर में बॉक्स में महिला का शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस को एक घर के अंदर बक्से में बंद महिला का शव मिला. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

पूरा घटनाक्रम मौहर के महाराजा नगर के आंध्रा टोला का है. पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, महिला अनीता चौधरी (40) 27 अगस्त से लापता थी और अपने घर पर अकेले रहती थी. संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो घर के एक बक्से के अंदर से उनका शव बरामद हुआ. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. 

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला की मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. वहीं, इस घटना से पूरे इलाके से न सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है, बल्कि दहशत का माहौल है. हालांकि पुलिस ने जल्द ही संदिग्ध मौत से पर्दा उठाने की बात कही है.

सम्बंधित ख़बरें

Wife killed her husband with the help of lover
शराब पार्टी के बाद तकिए से मुंह दबाया, फिर नीले ड्रम में लाश को डाला, बेवफा पत्नी ने ऐसे किया पति का मर्डर  
Alwar Blue Drum Murder
दो महीने में तबाह हो गया पूरा परिवार... छत पर रखे नीले ड्रम में लाश, 8 साल के बेटे ने खोल दिया कत्ल का राज 
dead body found in blue drum
'मम्मी ने दो पैग लिए, पापा और अंकल पीते ही गए...',  बेटे ने बयां की नीले ड्रम में मिली लाश की कहानी 
dead body found in blue drum
अलवर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का मर्डर, नीले ड्रम में डाली लाश, हैरान कर देगी कहानी 
चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म-(Photo: Representational )
ऑटो-रिक्शा चालक ने 4 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, गिरफ्तार  
Advertisement

मैहर के महाराजा नगर अंध्राटोला में अनीता चौधरी का शव घर के एक बक्से से मिला है. अनीता चौधरी अपने पति की मृत्यु के बाद अकेले रहती थी. उसके 2 बेटे मुंबई में काम करते हैं और बेटी राजस्थान में अपनी बुआ के पास रहती है.

बताया जा रहा है कि अनीता पिछले तीन दिनों से लापता थी. छोटे भाई संतोष चौधरी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट देवीजी चौकी में दर्ज कराई थी. इसके बाद जब, संतोष अपने एक रिश्तेदार के साथ अनीता के घर पहुंचे. घर में ताला लगा था और कोई हलचल नहीं थी. जब उन्होंने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तो घर से तेज बदबू आ रही थी.

संतोष ने बताया, "मेरी बहन तीन दिन से लापता थी. मैं उसकी तलाश में था और हर जगह पता लगा रहा था. फिर मैं अपने रिश्तेदार के साथ यहां आया और ताला तोड़कर अंदर गया. अंदर तेज बदबू थी और बक्से के नीचे खून के धब्बे भी दिखाई दिए. हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी."
 
रविवार की देर रात घटना की सूचना मिलने पर मैहर थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने सतना से डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया. पुलिस ने जांच के दौरान घर में रखे एक बक्से को खोला, जिसमें से कपड़े में लिपटा हुआ अनीता चौधरी का शव मिला. पुलिस ने देर रात फिलहाल घर को सील कर दिया था है. मामले की गहराई से जांच की जा रही है. 

पुलिस को कुछ मोबाइल नंबर भी मिले हैं जिनके आधार पर आरोपी तक पहुंचने की जुगत में है. पुलिस की मानें तो प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है और पुलिस जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement