'शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए रांची के क्रिकेट स्टेडियम का नाम...', JMM की केंद्र सरकार से मांग

आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 4 अगस्त को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. उनके बेटे हेमंत सोरेन इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं. JMM के प्रवक्ता कुनाल सारंगी ने कहा कि जेएससीए (JSCA) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को शिबू सोरेन के नाम से जोड़ा जाना चाहिए.

JMM शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चला रही है (File Photo- ITG)
झारखंड की सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने मंगलवार को मांग की कि रांची स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाए. पार्टी के प्रवक्ता कुनाल सारंगी ने एक बयान में कहा कि जैसे अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है, वैसे ही जेएससीए (JSCA) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को शिबू सोरेन के नाम से जोड़ा जाना चाहिए.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का योगदान केवल झारखंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक फैला हुआ है.

सारंगी ने कहा, “क्रिकेट झारखंड की पहचान से गहराई से जुड़ा खेल है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रांची के JSCA स्टेडियम और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कारण राज्य को पहचान मिली. ऐसे में शिबू सोरेन को भी वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलनी चाहिए और यह तभी संभव है जब स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा जाए.”

JMM प्रवक्ता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग के लिए चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा ले रहे हैं.

उधर, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता अजय नाथ शाह देव से इस मामले पर संपर्क नहीं हो सका. आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 4 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. उनके पुत्र हेमंत सोरेन इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं.

---- समाप्त ----
