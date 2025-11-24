scorecardresearch
 

Feedback

'BLO नाम काटे तो घर में बंद कर ताला मार दें, फिर...', झारखंड के मंत्री इरफान का विवादित बयान

BLO पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने एक विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ वोटर लिस्ट से नाम काटे तो घर में ले जाकर ताला बंद कर दें.

Advertisement
X
झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान इरफान अंसारी. (Photo: Screengrab)
झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान इरफान अंसारी. (Photo: Screengrab)

BLO पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ नाम काटे तो घर में बंद कर ताला मार दें. फिर मैं आकर खुद खोलूंगा. अंसारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये केंद्र की साजिश है. SIR बंगाल में लागू है, लेकिन झारखंड में नहीं होने देंगे. 

दरअसल, मंत्री इरफान अंसारी एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर बीएलओ को चेतावनी दे डाली. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ नाम काटे तो घर में बंद कर ताला मार दें. मैं आकर खुद खोलूंगा. इस दौरान उन्होंने वोट बैंक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा.

यह भी पढ़ें: नोएडा: सख्त हिदायत के बावजूद SIR में लापरवाही, 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर गिरी गाज, FIR दर्ज

सम्बंधित ख़बरें

Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR ने जोड़ा बिखरा हुआ परिवार, 37 साल पहले अपनों को छोड़ गया बेटा घर लौटा 
समाजवादी पार्टी ने SIR प्रोसेस पर जताई आपत्ति
नोएडा: SIR में लापरवाही, 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर गिरी गाज, FIR दर्ज 
dumka murder
झारखंड में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या, घर से 500 मीटर दूर मिली एक लाश 
ed raids coal mafia lb singh in jharkhand and bengal
झारखंड: अवैध कोयला खनन मामले में ED का एक्शन, कारोबारी एलबी सिंह के ठिकानों पर रेड 
Jharkhand assembly completes 25 years
झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे, विधानसभा स्पीकर ने बताया कैसा रहा सफर  

कोलकाता में काम के दबाव को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे बीएलओ

उधर, पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR प्रोसेस में लगे बूथ-लेवल अधिकारियों का एक संगठन सोमवार प्रदर्शन करेगा. यह विरोध काम के दबाव और इस प्रोसेस में "सिस्टम की कमियों" का विरोध किया जाएगा. BLO अधिकार रक्षा कमेटी के एक पदाधिकारी ने बताया कि कमेटी के सदस्यों ने चुनाव आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन देने की योजना बनाई है.

Advertisement

कमेटी ने आरोप लगाया कि राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के शुरू होने के बाद से, सभी जिलों के BLO "बहुत ज़्यादा और अमानवीय दबाव" में काम कर रहे हैं. कमेटी ने कहा कि वह उत्तरी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शहर के बीच में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस तक मार्च निकालेगी और चुनाव आयोग से तुरंत दखल देने व सुधार के कदम उठाने की मांग करेगी.

संगठन के अधिकारी ने कहा, "हमें कम समय में काम पूरा करने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसे कामों में आमतौर पर दो साल से ज़्यादा समय लगता है." SIR के हिस्से के तौर पर घर-घर जाकर गिनती का काम 4 नवंबर को शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा. ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement