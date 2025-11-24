'BLO नाम काटे तो घर में बंद कर ताला मार दें, फिर...', झारखंड के मंत्री इरफान का विवादित बयान

BLO पर झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ नाम काटे तो घर में बंद कर ताला मार दें. फिर मैं आकर खुद खोलूंगा. अंसारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये केंद्र की साजिश है. SIR बंगाल में लागू है, लेकिन झारखंड में नहीं होने देंगे.

दरअसल, मंत्री इरफान अंसारी एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर बीएलओ को चेतावनी दे डाली. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ नाम काटे तो घर में बंद कर ताला मार दें. मैं आकर खुद खोलूंगा. इस दौरान उन्होंने वोट बैंक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा.

कोलकाता में काम के दबाव को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे बीएलओ

उधर, पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR प्रोसेस में लगे बूथ-लेवल अधिकारियों का एक संगठन सोमवार प्रदर्शन करेगा. यह विरोध काम के दबाव और इस प्रोसेस में "सिस्टम की कमियों" का विरोध किया जाएगा. BLO अधिकार रक्षा कमेटी के एक पदाधिकारी ने बताया कि कमेटी के सदस्यों ने चुनाव आयोग को एक रिप्रेजेंटेशन देने की योजना बनाई है.

कमेटी ने आरोप लगाया कि राज्य में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के शुरू होने के बाद से, सभी जिलों के BLO "बहुत ज़्यादा और अमानवीय दबाव" में काम कर रहे हैं. कमेटी ने कहा कि वह उत्तरी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शहर के बीच में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस तक मार्च निकालेगी और चुनाव आयोग से तुरंत दखल देने व सुधार के कदम उठाने की मांग करेगी.

संगठन के अधिकारी ने कहा, "हमें कम समय में काम पूरा करने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसे कामों में आमतौर पर दो साल से ज़्यादा समय लगता है." SIR के हिस्से के तौर पर घर-घर जाकर गिनती का काम 4 नवंबर को शुरू हुआ और 4 दिसंबर तक चलेगा. ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे.

