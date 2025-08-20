scorecardresearch
 

5 साल की मासूम से 15 साल के नाबालिग ने किया रेप, मिठाई का लालच देकर खींचा था झाड़ी में

झारखंड के खूंटी में एक 5 साल की बच्ची के रेप का मामला सामने आया है. यहां आरोपी खुद 15 साल का नाबालिग है.खून से लथपथ मासूम के परिजन उसको लेकर जरियागढ़ थाना पहुंचे और पूरी वारदात बताई तब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

5 साल की मासूम से 15 साल के नाबालिग ने किया रेप (Photo: Representational Image)
5 साल की मासूम से 15 साल के नाबालिग ने किया रेप (Photo: Representational Image)

झारखंड के खूंटी जिले के जरियगढ़ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक  15 साल के  नाबालिग ने  पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है.   खून से लथपथ मासूम के परिजन उसको लेकर जरियागढ़ थाना पहुंचे और पूरी वारदात बताई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया. बच्ची की स्थिति गंभीर बताया जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि पीड़ित बच्ची गांव के ही आंगनबाड़ी में पढ़ने गई थी. आंगनबाड़ी में खाना खाने के बाद बच्ची बाहर निकली. यहां मौजूद 15 साल के एक नाबालिग लड़के ने मिठाई खिलाने के बहाने बच्ची को अपने पास बुलाया और उसे एक मिठाई दी. इसके बाद आरोपी और मिठाई खिलाने का लालच देकर बच्ची को आंगनबाड़ी से 300 मीटर दूर ले गया और झाड़ी में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

घटना के बाद खून से लथपथ बच्ची रोती बिलखती किसी तरह घर पहुंची. घर में मां बीमार अवस्था में थी और पिता खेत में काम करने गया था. जब पिता घर पहुंचा तो बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई.पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. थाना प्रभारी बीरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना बहुत ही चिंताजनक है। इस वारदात में आरोपी नाबालिग है. नाबालिग को निरुद्ध कर लिया गया है.

