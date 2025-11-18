scorecardresearch
 

'हेमंत अब होंगे जीवंत', नवंबर की सर्दी में गर्मी पैदा कर गया BJP नेता का पोस्ट, JMM बोली- कांग्रेस से नाराजगी तो है...

बिहार में चुनाव नतीजों का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है. बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा है कि अब हेमंत सोरेन जीवंत होंगे. इस माहौल में बीजेपी नेता के इस ट्वीट पर कांग्रेस और जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

हेमंत सोरेन की पार्टी ने कहा है कि अलायंस में सब ठीक है. (Photo: PTI)
हेमंत सोरेन की पार्टी ने कहा है कि अलायंस में सब ठीक है. (Photo: PTI)

बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही बीजेपी के नेता इतरा रहे हैं. इस जोश में बीजेपी के नेता ने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसकी चर्चा झारखंड की राजनीति में हो रही है. इस छोटे से पोस्ट ने नवंबर की गुलाबी सर्दी में भी झारखंड का सियासी तापमान बढ़ा दिया है. बिहार बीजेपी के नेता ओर प्रवक्ता डॉ अजय आलोक ने कहा है कि, 'अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे'.

कई यूजर्स ने इसे झारखंड में सत्ता परिवर्तन से जोड़कर देखा. लेकिन डॉ. अजय आलोक के बयान पर झारखंड कांग्रेस महासचिव आलोक कुमार दुबे ने पलटवार किया है. 

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने कहा है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाले अब सावधान हो जाएं. यह झारखंड है, यहां जनता सब जानती है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन पूरी तरह जीवंत हैं, तभी आपकी राजनीति का लगातार सफाया हो रहा है. एक अकेला मुख्यमंत्री कई मुख्यमंत्रियों पर भारी है. 

बीजेपी नेता अजय आलोक का एक्स पोस्ट.

आलोक कुमार दूबे ने कहा कि मधु कोड़ा जी कांग्रेस में थे तो भाजपा बोल रही थी कि झारखंड लुट गया है और जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में गए तुरंत पवित्र हो गए. वाह रे भाजपा क्या कमाल की धुलाई है.

आलोक दूबे ने आगे कहा कि भाजपा लगातार भ्रम फैलाने और झारखंड की स्थिर राजनीति को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सच्चाई समझती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा भय और भ्रम की राजनीति कर रही है, जबकि झारखंड के लोग विकास और सम्मान की राजनीति चाहते हैं. 

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी और झारखंड में लोकतांत्रिक ताकतें और मजबूत होकर उभरेंगी. 

बीजेपी नेता के दावे पर जेएमएम ने दी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक्स पर ही लिखा है हेमंत जीवंत है बीजेपी का अंत है.

JMM ने बीजेपी नेता की तीखी आलोचना की है.

पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि अजय आलोक बेतुकी बातें करते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में जब चुनाव हुआ था तब इनका बम फुस्स हो गया था. कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं. 

हालांकि जएमएम महासचावि विनोद पांडेय ने कहा कि जेएमएम की नाराजगी आरजेडी और कांग्रेस से तो है क्योंकि इन लोगों ने बिहार चुनाव के दौरान सीट बंटवारे में जेएमएम को तवज्जो नहीं दी. हालांकि गठबंधन में सब ठीक है. 

झारखंड की दलीय स्थिति

झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं. 2024 के विधानसभा चुनावों में महागठबंधन ने बहुमत हासिल किया है और सरकार बनाई. इस चुनाव में 
हेमंत सोरेन की अगुआई में झामुमो ने 34 सीटें जीतीं, कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली, जबकि आरजेडी को 4 और सीपीआई एमल को 2 सीटों पर जीत मिली है. 

वहीं बीजेपी के खाते में मात्र 21 सीटें मिली है. इसके अलावा LJP, AJSU और जेडीयू को 1-1 सीटें मिली है. जेएलकेएम को भी एक सीट पर जीत हासिल हुई है.
 

