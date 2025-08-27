'मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ नहीं तो...' नशे में धुत लड़की हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी, ऐसे हुआ रेस्क्यू, Video

झारखंड के जमशेदपुर में अजीबोगरीब घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. यहां नशे में धुत एक लड़की अचानक पावर ट्रांसमिशन टावर यानी हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गई. लोगों की नजर पड़ी तो वे हैरान रह गए. तुरंत खबर पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को समझाने की कोशिश की. करीब 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर लड़की बार-बार अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने की जिद कर रही थी और धमकी दे रही थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह कूद जाएगी.

जानकारी के अनुसार, यह पूरी कहानी जमशेदपुर के मरीन ड्राइव इलाके की है. नशे में धुत होकर हाईटेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई. लड़की बार-बार अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती रही. उसने कहा कि बॉयफ्रेंड के आने के बाद ही हम नीचे उतरेंगे. स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिस महकमा भी उसे उतारने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की नहीं उतरी. अंत में टाटा स्टील से मदद मांगी गई और वहां से क्रेन मंगवाई गई.

लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है, कुछ पता नहीं चला. एक स्थानीय युवक हिम्मत दिखाते हुए पोल पर चढ़ा और लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की ने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगी. लड़की की इस हरकत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आनन फानन में पूरे शहर की बिजली काट दी गई.

लड़की को समझा-बुझाकर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं हुई. पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को खोज रही है कि आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड है कौन, कहां रहता है. कैसे उससे संपर्क किया जाए. लड़की शराब के नशे में धुत थी. वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी. करीब दो घंटे तक लड़की नहीं उतरी तो टाटा स्टील कंपनी के क्रेन की मदद से रेस्क्यू टीम ने लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा. नीचे आते ही लड़की बेहोश हो गई. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. थाना प्रभारी कुमार सरयू आनंद ने कहा कि मामले की जांच हो रही है.

