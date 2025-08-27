scorecardresearch
 

Feedback

'मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ नहीं तो...' नशे में धुत लड़की हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी, ऐसे हुआ रेस्क्यू, Video

जमशेदपुर के मरीन ड्राइव इलाके में अजीबोगरीब मामला सामने आया. यहां नशे में धुत एक लड़की अचानक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई. करीब 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लड़की बार-बार अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने की जिद करती रही. जब इस बारे में लोगों को पता चला तो अफरा-तफरी मच गई. पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली सप्लाई कटवाकर रेस्क्यू किया गया.

Advertisement
X
बॉयफ्रेंड को बुलाने की जिद में पोल पर चढ़ी लड़की. (Photo: ITG)
बॉयफ्रेंड को बुलाने की जिद में पोल पर चढ़ी लड़की. (Photo: ITG)

झारखंड के जमशेदपुर में अजीबोगरीब घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. यहां नशे में धुत एक लड़की अचानक पावर ट्रांसमिशन टावर यानी हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गई. लोगों की नजर पड़ी तो वे हैरान रह गए. तुरंत खबर पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को समझाने की कोशिश की. करीब 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर लड़की बार-बार अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने की जिद कर रही थी और धमकी दे रही थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वह कूद जाएगी.

जानकारी के अनुसार, यह पूरी कहानी जमशेदपुर के मरीन ड्राइव इलाके की है. नशे में धुत होकर हाईटेंशन बिजली के पोल पर चढ़ गई. लड़की बार-बार अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती रही. उसने कहा कि बॉयफ्रेंड के आने के बाद ही हम नीचे उतरेंगे. स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिस महकमा भी उसे उतारने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की नहीं उतरी. अंत में टाटा स्टील से मदद मांगी गई और वहां से क्रेन मंगवाई गई.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

पानी की टंकी पर चढ़ीं महिलाएं. (Screengrab)
पानी की टंकी पर चढ़ीं महिलाएं, की नारेबाजी... अफसरों से कहा- दो महीने से पानी के लिए परेशान हैं 
प्रेमी से शादी करने के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका
प्रेमी को पाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी शादीशुदा प्रेमिका, कई घंटे चला ये नाटक 
बुलढाना जिले में टावर पर चढ़ी महिला
पति पर था छेड़छाड़ का आरोप, विरोध में टावर पर चढ़ी महिला और फिर... 
तमाशे को देख हर कोई हतप्रभ रह गया
मोबाइल टावर पर चढ़ी प्यार में पागल युवती 
अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, जानें मामला 

लड़की कौन है, कहां की रहने वाली है, कुछ पता नहीं चला. एक स्थानीय युवक हिम्मत दिखाते हुए पोल पर चढ़ा और लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की ने कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगी. लड़की की इस हरकत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. आनन फानन में पूरे शहर की बिजली काट दी गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: आसन पर बाबा, खंभे पर चढ़ीं महिलाएं, बेचैन भीड़... हाथरस हादसे से ठीक पहले का Video आया सामने

लड़की को समझा-बुझाकर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं हुई. पुलिस उसके बॉयफ्रेंड को खोज रही है कि आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड है कौन, कहां रहता है. कैसे उससे संपर्क किया जाए. लड़की शराब के नशे में धुत थी. वह कुछ बताने को तैयार नहीं थी. करीब दो घंटे तक लड़की नहीं उतरी तो टाटा स्टील कंपनी के क्रेन की मदद से रेस्क्यू टीम ने लड़की को सुरक्षित नीचे उतारा. नीचे आते ही लड़की बेहोश हो गई. इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. थाना प्रभारी कुमार सरयू आनंद ने कहा कि मामले की जांच हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement