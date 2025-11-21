जमशेदपुर: साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़ा 20 वर्षीय युवक गिरफ्तार, तेलंगाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उठाया

झारखंड के जमशेदपुर में तेलंगाना पुलिस की टीम ने 20 वर्षीय युवक राहुल राय को साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया है. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आई पुलिस टीम ने ईस्ट सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडे से सहयोग मांगा, जिसके बाद गुरुवार को कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर से उसे पकड़ा गया. कदमा थाना प्रभारी प्रवेश चंद्र सिन्हा ने इसकी पुष्टि की.

गिरफ्तारी के बाद राहुल को जमशेदपुर सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर तेलंगाना ले जाया गया. अधिकारियों के मुताबिक, राहुल काफी समय से एक संगठित साइबरक्राइम गिरोह के साथ काम कर रहा था और गिरोह के लिए अलग-अलग बैंक खातों की सुविधा देता था, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी से अर्जित रकम को इधर-उधर भेजने के लिए किया जाता था.

15 लाख की संदिग्ध रकम से खुली पोल

तेलंगाना पुलिस ने बताया कि राहुल के खाते में 15 लाख रुपये की संदिग्ध राशि जमा होने के बाद उसकी गतिविधियों की जांच शुरू की गई. बैंक लेन-देन की जांच में यह साफ हो गया कि वह साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और इसी रास्ते लंबे समय से अवैध कमाई कर रहा था.

पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं, जिनकी अब विस्तृत जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, जिनसे नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचना आसान होगा.

गैंग के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश

सूत्रों ने बताया कि राहुल से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. पुलिस अब इन्हीं जानकारियों के आधार पर साइबर फ्रॉड गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की रणनीति बना रही है.

तेलंगाना पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई वहीं से पूरी करेगी और मामले की तहकीकात जारी है.

