SIT ने जमशेदपुर में किया बड़ा ऑपरेशन! घर में हुई 20 लाख की चोरी के 5 आरोपियों को दबोचा, हथियार भी बरामद

झारखंड के जमशेदपुर शहर में कदमा थाना क्षेत्र के एक घर में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर की रात घर में घुसकर चोरों ने करीब 20 लाख रुपये के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी किए थे. इस मामले की जांच के लिए SP (City) कुमार शिवाशिष की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था. SIT ने शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर आरोपियों को दबोच लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद सद्दाम, फहीम आलम, कृष्णा लोहार उर्फ ​​पाडी, सियोराज सिंह उर्फ जसे पाजी और कुणाल सिंह मुंडा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा, गोल्ड की चूड़ियां, बिना रजिस्ट्रेशन वाली स्कूटी और एक ऑटो रिक्शा जब्त किया है. जांच में पता चला कि ये आरोपी पहले भी हत्या, चोरी और डकैती जैसे गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के अन्य साथी अभी भी फरार हैं और उनके पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी और अभियान जारी है. SIT इस बात की भी जांच कर रही है कि चोरी के दौरान किस प्रकार की रणनीति अपनाई गई और अन्य गिरोह के सदस्य इसमें शामिल थे या नहीं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें.

