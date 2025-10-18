scorecardresearch
 

Feedback

SIT ने जमशेदपुर में किया बड़ा ऑपरेशन! घर में हुई 20 लाख की चोरी के 5 आरोपियों को दबोचा, हथियार भी बरामद

झारखंड के जमशेदपुर में कदमा थाना क्षेत्र के एक घर में हुई 20 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. SIT ने शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर जेवरात, देशी कट्टा, स्कूटी और ऑटो रिक्शा जब्त किए हैं. आरोपी पहले भी हत्या, चोरी और डकैती जैसे मामलों में शामिल रहे हैं.

Advertisement
X
गिरोह के अन्य साथी अभी भी फरार हैं.(Photo: Representational)
गिरोह के अन्य साथी अभी भी फरार हैं.(Photo: Representational)

झारखंड के जमशेदपुर शहर में कदमा थाना क्षेत्र के एक घर में हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर की रात घर में घुसकर चोरों ने करीब 20 लाख रुपये के जेवरात और अन्य कीमती सामान चोरी किए थे. इस मामले की जांच के लिए SP (City) कुमार शिवाशिष की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था. SIT ने शहर के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर आरोपियों को दबोच लिया.

यह भी पढ़ें: लव स्टोरी का खौफनाक अंत... जमशेदपुर में शादी के 6 महीने बाद महिला ने खुद को लगाई आग, दर्दनाक मौत

सम्बंधित ख़बरें

हादसे में गई बच्चे की जान (Photo: AI-generated)
जमशेदपुर में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते 5 साल का मासूम सेप्टिक टैंक में गिरा, मौत 
jamshedpur news
जमशेदपुर: 'इसकी बलि देकर सिद्धि मिलेगी...' 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए करता था तंत्र क्रिया. (Photo: Representational)
सुनसान रात और रहस्यमय आवाज, रोंगटे खड़े कर देगी तांत्रिक की ये कहानी 
man arrested
'इसकी बलि देकर सिद्धि मिलेगी...', दोस्त की हत्या करने वाले तांत्रिक का कुबूलनामा 
तंत्र के लिए 20 साल के युवक की बलि 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद सद्दाम, फहीम आलम, कृष्णा लोहार उर्फ ​​पाडी, सियोराज सिंह उर्फ जसे पाजी और कुणाल सिंह मुंडा के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देशी कट्टा, गोल्ड की चूड़ियां, बिना रजिस्ट्रेशन वाली स्कूटी और एक ऑटो रिक्शा जब्त किया है. जांच में पता चला कि ये आरोपी पहले भी हत्या, चोरी और डकैती जैसे गंभीर मामलों में शामिल रहे हैं.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह के अन्य साथी अभी भी फरार हैं और उनके पता लगाने के लिए लगातार छापेमारी और अभियान जारी है. SIT इस बात की भी जांच कर रही है कि चोरी के दौरान किस प्रकार की रणनीति अपनाई गई और अन्य गिरोह के सदस्य इसमें शामिल थे या नहीं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और कीमती सामान की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement