पति-पत्नी और प्रेमी के बीच हो रही थी लड़ाई, सुलह कराने पहुंचा हवलदार तो कर दी पिटाई

धनबाद के झरिया थाना अंतर्गत बस्ताकोला टीओपी में प्रेम प्रसंग के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया. प्रेमी-प्रेमिका और पति के बीच हो रही कहासुनी और मारपीट को शांत कराने पहुंचे हवलदार ललित कुमार यादव खुद हमले का शिकार हो गए. बताया जाता है कि हवलदार ललित कुमार पर प्रेमी नीतीश ने अचानक हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी. जिससे वो घायल हो गए.

घटना के बाद हालात और बिगड़ गए. नीतीश के परिवार और बस्ती के सैकड़ों लोग बस्ताकोला टीओपी थाना पहुंचकर पथराव करने लगे. थाने में पथराव से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंची और किसी तरह भीड़ को नियंत्रित किया. उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल से एक बाइक भी बरामद की.

यह भी पढ़ें: शराबी पति का कत्ल कर घर में दफनाया शव... 10 दिन बाद खुला राज, धनबाद में सामने आई सनसनीखेज कहानी

जानिए अधिकारियों ने क्या कहा

अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं. वहीं इस मामले में झरिया थाना प्रभारी शशि रंजन ने बताया कि बस्ताकोला टीओपी में आकर दो लड़के लड़ाई कर रहे थे. पत्नी के साथ किसी दूसरे लड़के का प्रेम प्रसंग का मामला था. उसी लड़के के साथ विवाद और लड़ाई चल रही थी. हवलदार ललित यादव उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान उनके साथ धक्का-मुक्की की गई.

Advertisement

घायल हवलदार ललित कुमार यादव ने कहा कि दो लड़के आपस में मारपीट कर रहे थे. मैं उन्हें समझाने के लिए गया था. इसी बीच लड़के ने हमला कर दिया. लड़के और सैकड़ों लोगों द्वारा बस्ताकोला टीओपी थाने में भी तोड़फोड़ की गई है. मामले की जांच जारी है. आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----