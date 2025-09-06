scorecardresearch
 

शराबी पति का कत्ल कर घर में दफनाया शव... 10 दिन बाद खुला राज, धनबाद में सामने आई सनसनीखेज कहानी

झारखंड के धनबाद में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने शराबी पति की बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद शव को अपने घर में 10 दिन तक दबाकर रखा. जब ये मामला सामने आया तो पुलिस भी हैरान रह गई. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है.

दस दिनों तक घर में दफन रही लाश. (Photo: Representational)
दस दिनों तक घर में दफन रही लाश. (Photo: Representational)

झारखंड के धनबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां तिलैयटन गांव टुंडी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने शराबी पति की हत्या कर दी और शव को घर में दफन कर दिया. शव करीब 10 दिन से अधिक समय तक घर में ही दबा रहा. पुलिस का कहना है कि हत्या का खुलासा तब हुआ, जब मृतक के रिश्तेदारों ने इस मामले में शक जाहिर किया.

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान 45 वर्षीय सुरेश हंसदा के रूप में हुई है. आरोपी पत्नी का नाम 42 वर्षीय सुरजी मझियाइन है. घटना के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. गुस्से में महिला ने अपने पति की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने एक गड्ढा खोदकर शव को अपने घर के कमरे में दबा दिया.

पुलिस के अनुसार, महिला ने बताया कि वह बार-बार झगड़े और पति की शराब की आदत से परेशान थी. सुरेश रोजाना शराब पीकर घर आता था. उसके कई महिलाओं के साथ संबंध थे. इस तनाव और झगड़ों के कारण महिला ने अपने पति को लाठी और काठी (सिक्कल) से हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने कई तरह के बहाने बनाए, लेकिन जब सुरेश नहीं नजर आया तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को उस पर शक हो गया.

सुरेश हंसदा के रिश्तेदारों ने उनके अंकल के अंतिम संस्कार में सुरेश की गैर मौजूदगी और घर से उठती बदबू को लेकर पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरेश के घर की तलाशी ली. इस दौरान महिला ने पहले तो विरोध किया, लेकिन सख्ती से की गई पूछताछ के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधिकारी उमाशंकर ने बताया कि सुरेश के शव को घर से खुदाई के बाद बरामद कर शाहिद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा जाएगा. जिला प्रशासन से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बाद ही शव को बाहर निकाला जाएगा. शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या के बारे में पता चल सकेगा.

इस मामले को लेकर सुरेश के पड़ोसियों ने भी हत्या की आशंका जताई थी, क्योंकि महिला अपने पति की गैरमौजूदगी के बारे में बार-बार अलग-अलग बयान दे रही थी. रिश्तेदारों ने बताया कि सुरेश हंसदा अपने अंकल के अंतिम संस्कार में नहीं आए थे और उनके गायब होने पर लोगों को शक हुआ.

टुंडी थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है. हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी और सिक्कल को बरामद करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस का कहना है कि महिला ने अपने पति के लगातार झगड़ों और शराब पीने की आदत के चलते हत्या की योजना बनाई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

