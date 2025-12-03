धनबाद में भड़क उठी भूमिगत आग... जहरीली गैस का होने लगा रिसाव, धुआं देख ग्रामीणों में दहशत

धनबाद जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब बंद पड़े मां अम्बे आउटसोर्सिंग क्षेत्र के पास अचानक भूमिगत आग लग गई और आसपास जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया. घना, काला और तीखी दुर्गंध वाला धुआं पूरे इलाके में उठने लगा. इससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया. पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश है.

और पढ़ें

यह मामला कतरास क्षेत्र में स्थित बीसीसीएल एरिया-4 अंतर्गत अंगारपथरा का है. ग्रामीणों के अनुसार, सुबह होते ही क्षेत्र में धुआं छा गया. कई घरों के अंदर तक धुआं भर गया, जिसके कारण लोगों को आंखों में जलन, तेज खांसी, सांस लेने में समस्या, घुटन और सिरदर्द जैसी परेशानी होने लगी. बच्चों और बुजुर्गों की हालत सबसे अधिक बिगड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर गैस रिसाव जारी रहा तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि भूमिगत आग का खतरा लंबे समय से मंडरा रहा था, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए. स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर आग का दायरा और बढ़ा, तो पूरा इलाका झारिया की तरह एक बड़े संकट का सामना कर सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि तत्काल राहत और सुरक्षा के उपाय किए जाएं, ताकि फैल रही इस आपदा पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके.

Advertisement

यह भी पढ़ें: हैंडपंप से पानी की जगह निकल रही आग! लोगों में मचा हड़कंप, देखिए VIDEO

इस बीच, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बीसीसीएल के अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और बताया कि जिस स्थान से गैस का रिसाव हो रहा है, वहां पूर्व में कोयले की भूमिगत खदान संचालित होती थी. अधिकारी ने बताया कि कोयले की पुरानी खदानों में मौजूद मीथेन गैस ऑक्सीजन के संपर्क में आने से स्वतः आग भड़क उठी है.

उन्होंने कहा कि आग को बुझाने और गैस रिसाव को रोकने के लिए टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है और जल्द ही पूरी स्थिति नियंत्रित कर ली जाएगी. अधिकारी ने आश्वासन दिया कि बाघमारा क्षेत्र को किसी भी कीमत पर झारिया जैसी स्थिति में नहीं पहुंचने दिया जाएगा. घटना के बाद प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है. स्थानीय स्तर पर मेडिकल टीमें तैनात करने की तैयारी की जा रही है, ताकि प्रभावित लोगों को तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके.

---- समाप्त ----