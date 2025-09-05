scorecardresearch
 

Feedback

धनबाद की कोयला खदान में हादसा, सर्विस वैन 400 फीट गहरी खाई में गिरी, 6 मजदूरों की मौत

धनबाद के बाघमारा इलाके में बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग परियोजना में बड़ा हादसा हो गया. ओबी स्लाइड होने से मजदूरों को ले जा रही सर्विस वैन करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी. वाहन में सवार आठ मजदूर पानी से भरे खदान में गिर गए. अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई लोगों को अस्पताल भेजा गया है.

Advertisement
X
कोयला खदान में लोगों की मौत (Photo: Screengrab)
कोयला खदान में लोगों की मौत (Photo: Screengrab)

झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को हुए खदान हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. बाघमारा बीसीसीएल एरिया-4 अंतर्गत अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी की ओपन कास्ट परियोजना में ओबी स्लाइड हो जाने से मजदूरों से भरी सर्विस वैन करीब 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी. वाहन में आठ मजदूर सवार थे. खदान में पानी भरा होने के कारण मजदूरों के उसमें फंसने और डूबने की आशंका जताई जा रही है.

कोयला खदान हादसे में 6 मजदूरों की मौत

सूचना मिलते ही बीसीसीएल प्रबंधन, रेस्क्यू टीम और धनबाद पुलिस मौके पर पहुंची. सुरक्षा विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से खाई में उतरकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है. जेसीबी मशीनों से रास्ता बनाने का काम भी जारी है, ताकि बड़ी संख्या में रेस्क्यू दल मौके तक पहुंच सके. घटना स्थल पर मौजूद बीसीसीएल अधिकारियों ने बताया कि कुछ मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है, वहीं आधा दर्जन मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है.

सम्बंधित ख़बरें

धनबाद की नदी में डूबीं 5 बच्चियां 
men in water
झारखंड: धनबाद मे नदी में नहाने गई 5 बच्चियां डूबीं, एक की मौत, एक लापता 
jail
जेल में 22 साल की सजा काट रहे कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास, हाथ पर लिखा ‘I Love You बाबू’ 
धनबाद में दो मोहल्ले के बीच फायरिंग और बमबाजी. (Photo: Screengrab)
धनबाद में दो मोहल्ले के बीच फायरिंग और बमबाजी से दहशत का माहौल, कई लोग घायल 
dhanbad Family Drwoned
पानी में डूबा परिवार, देखें लोगों ने कैसे बचाया 

स्थानीय लोगों ने लगाया नियमों की अनदेखी का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि खदान प्रबंधन ने डीजीएमएस के नियमों की अनदेखी की थी. जिस तरह से ट्रेंच कटिंग कराई जानी चाहिए थी, वैसा नहीं किया गया. यही लापरवाही इस भीषण हादसे का कारण बनी. इतना ही नहीं, हादसे के दौरान पास की बस्ती में भी भू-धंसान हुआ, जिससे कई घर जमींदोज हो गए. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया है.

Advertisement

धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने भी घटना स्थल का दौरा किया. उन्होंने कहा कि यह हादसा बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है और इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. सांसद ने बताया कि अब तक छह मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement