SAIL में लोहा चोरी करने के दौरान हादसा, रोपवे टॉपर गिरने से दबकर चोर की मौत

झारखंड के धनबाद में एक बंद पड़े सेल के रोपवे टॉवर से चोरी करने के दौरान हादसा हो गया. रोपवे के गिरने से एक चोर की मौत हो गई. जबकि दो अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

धनबाद में रोपवे टॉवर गिरने से चोर की मौत. (Photo: Screengrab)
धनबाद में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ओबी डंप में स्थित सेल (SAIL) के बंद पड़े चासनाला–जीतपुर रोपवे टॉवर से लोहा चोरी करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. जिसमें 32 वर्षीय पवन पासवान की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतक पवन पासवान झरिया के बनियाहिर का निवासी था. वह अपने साथियों के साथ बंद पड़े टॉवर का लोहा काट रहा था. 

लौहा काटने के दौरान अचानक रोपवे टॉवर का हिस्सा गिर पड़ा, जिससे पवन दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अन्य दो साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची. जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को मलबे से बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

यह भी पढ़ें: डेढ़ साल की मासूम को दिया जहर, फिर खुद भी मौत की नींद सो गए मां -बाप...धनबाद में डरा देने वाला मामला

पुलिस ने शुरू की जांच

मौके से पुलिस ने दो बड़े गैस सिलेंडर, एक छोटा सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दो गैस कटर और रस्सी बरामद की है. मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि राजू खान नामक व्यक्ति जो अवैध लोहा गोदाम संचालित करता है, उसने ही पवन को बुलवाया था. उसने कहा था कि एक काम है खर्चा मैं दूंगा और अपनी गाड़ी से उसे मौके पर ले गया था. परिजनों ने मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

मृतक पवन पासवान अपने परिवार के साथ बनियाहिर में रहता था. उसके परिवार में उसकी पत्नी ऋतु देवी, मां माला देवी, पिता बैजनाथ पासवान और दो छोटी बेटियां हैं. वहीं, इस मामले में मृतक के परिजन सुदामडीह थाना में लिखित शिकायत देकर राजू खान समेत एक अन्य व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है.

सुदामडीह थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग ओबी डंप में स्थित सेल (SAIL) के बंद पड़े चासनाला–जीतपुर रोपवे टॉवर से लोहा चोरी करने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई हैं. जबकि दो लोग घायल हैं. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

