scorecardresearch
 

Feedback

डेढ़ साल की मासूम को दिया जहर, फिर खुद भी मौत की नींद सो गए मां -बाप...धनबाद में डरा देने वाला मामला

झारखंड के धनबाद में एक परिवार के तीन सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. जोगता थाना क्षेत्र के साइडींग में राजा मियां, उनकी पत्नी अमीना परवीन और डेढ़ साल की बेटी मायरा मृत पाई गईं. बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते यह कदम उठाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
डेढ़ साल की मासूम को दिया जहर, फिर मां -बाप ने की खुदखुशी (Photo: Representational Image)
डेढ़ साल की मासूम को दिया जहर, फिर मां -बाप ने की खुदखुशी (Photo: Representational Image)

झारखंड में धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के साइडींग में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों पति, पत्नी और उनकी डेढ़ साल की पुत्री ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. संभवत: माता पिता ने बच्ची को जहर देने के बाद खुद भी खौफनाक कदम उठाया.  मृतकों की पहचान राजा मियां, उसकी पत्नी अमीना परवीन और उनकी डेढ़ साल की बच्ची मायरा परवीन के रूप में हुई है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण तीनों ने यह कदम उठाया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में तीनों को धनबाद के एनएमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ग्रामीणों ने बताया कि परिवार पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Couple and woman with her baby
3 साल के बेटे को खिलाया जहर, फिर फांसी पर झूल गए पति-पत्नी, शाहजहांपुर में दर्दनाक मामला 
दो लोग हिरासत में लिए गए.(Photo: AI-generated)
नासिक में इंजीनियरिंग छात्र ने की आत्महत्या, Insta पर लिखा- जिंदगी से तंग आ चुका हूं! 
tamilnadu Coldrif cough syrup ban
झारखंड सरकार ने तीन कफ सिरप पर लगाया बैन, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को सतर्क रहने का निर्देश 
(Photo: Representational)
प्रेमी से प्रेग्नेंट हुई अविवाहित नाबालिग बेटी, मां बनी तो पिता ने नवजात समेत उतारा मौत के घाट 
The web of drug addiction in Jharkhand poses a threat to childrens lives! Politics intensifies.
झारखंड में नशे का कारोबार, बच्चों की जान पर खतरा! BJP-JMM आमने-सामने 

बता दें कि बीते दिनों यूपी के शाहजहांपुर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था. यहां कर्ज में डूबे एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने जो किया वह डरा देने वाला था. उन्होंने पहले अपने 3 साल के मासूम बेटे को जहर दिया और फिर दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी. पति पत्नी ने अपने सुसाइड नोट में भारी कर्ज को आत्महत्या का कारण बताया था.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement