डेढ़ साल की मासूम को दिया जहर, फिर खुद भी मौत की नींद सो गए मां -बाप...धनबाद में डरा देने वाला मामला

झारखंड में धनबाद के जोगता थाना क्षेत्र के साइडींग में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. एक ही परिवार के तीन सदस्यों पति, पत्नी और उनकी डेढ़ साल की पुत्री ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. संभवत: माता पिता ने बच्ची को जहर देने के बाद खुद भी खौफनाक कदम उठाया. मृतकों की पहचान राजा मियां, उसकी पत्नी अमीना परवीन और उनकी डेढ़ साल की बच्ची मायरा परवीन के रूप में हुई है.

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के कारण तीनों ने यह कदम उठाया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में तीनों को धनबाद के एनएमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

ग्रामीणों ने बताया कि परिवार पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

बता दें कि बीते दिनों यूपी के शाहजहांपुर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था. यहां कर्ज में डूबे एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने जो किया वह डरा देने वाला था. उन्होंने पहले अपने 3 साल के मासूम बेटे को जहर दिया और फिर दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी. पति पत्नी ने अपने सुसाइड नोट में भारी कर्ज को आत्महत्या का कारण बताया था.

Advertisement

---- समाप्त ----