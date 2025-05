सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट हैक, डिस्प्ले पर दिखा खास मैसेज

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की आधिकारिक वेबसाइट को हैकरों ने हैक कर लिया. वेबसाइट www.centralcoalfields.in को खोलने पर एक मैसेज दिख रहा था, जिसमें लिखा था, 'वेबसाइट को हबीब द्वारा हैक कर लिया गया है 404'. इसमें लिखा गया है कि You thought you were safe, but we are everywhere…. हैकर ने यह भी लिखा है कि ‘ Pakistan’s cyber have awakened’. वेबसाइट हैक होने के बाद सीसीएल प्रबंधन द्वारा इसे ठीक करने का काम किया जा रहा है.

वहीं, इस घटना के बाद सीसीएल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और वेबसाइट को बहाल करने का काम शुरू कर दिया.

सीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन के सिंह ने फोन पर बातचीत में कहा कि इंजीनियर डेटा और वेबसाइट को रिकवर करने में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा, 'हमारी टीम इस परेशानी को दूर करने जुटी हुई है. हम जल्द ही वेबसाइट को पूरी तरह बहाल कर लेंगे.'

क्या बोले पीआरओ

सीसीएल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) आलोक गुप्ता ने इस एक तकनीकी खराबी करार दिया है.उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी है. डेटा का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारे सिस्टम इंजीनियरों ने 6 घंटे से अधिक समय के लिए काम कर, वेबसाइट को सफलतापूर्वक बहाल कर लिया है.

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी. पहले इसे नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनसीडीसी) के नाम से जाना जाता था, लेकिन अक्टूबर 2007 को इसे मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिल गया. इसका मुख्यालय रांची, झारखंड में स्थित है.