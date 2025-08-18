scorecardresearch
 

Jharkhand: बोकारो में डॉग लवर पिता-पुत्र ने शख्स को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल

बोकारो के चास में आवारा कुत्तों को भगाने पर डॉग लवर पिता-पुत्र ने एक शख्स की लाठी-डंडे और रॉड बेरहमी से पिटाई कर दी. पीड़ित विभूति गुप्ता को गंभीर चोटें आईं हैं. इस घटना का वीडियो सामने भी आया है लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

डॉग लवर पिता-पुत्र ने शख्स को पीटा (Photo: Screengrab)
देश भर में डॉग लवर्स और आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई है. झारखंड के बोकारो से भी ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बोकारो के चास इलाके में आवारा कुत्तों को भगाने के बाद डॉग लवर पिता-पुत्र ने बेरहम तरीके से एक शख्स की पिटाई कर दी. 

इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें रामचंद्र गुप्ता और उनका पुत्र शुभम गुप्ता, विभूति गुप्ता को लाठी-डंडे और रॉड से मारते दिखाई दे रहे हैं. इस घटना में विभूति गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए.

डॉग लवर पति-पुत्र ने  शख्स को बेरहमी से पीटा

पीड़ित विभूति गुप्ता ने बताया कि रात के समय वह घर के बाहर आवारा कुत्तों को भगा कर गेट बंद कर रहे थे. इसी दौरान रामचंद्र और शुभम ने विरोध करते हुए उन पर हमला कर दिया. विभूति का कहना है कि शुभम गुप्ता अक्सर आवारा कुत्तों को बुलाकर अपने साथ घुमाता है और दुकान के बाहर कुत्ते शौच कर देते हैं. इससे इलाके के दुकानदार भी परेशान रहते हैं और विरोध करने पर शुभम झगड़ा करता है.

दुकानदार कमलेश चौधरी ने बताया कि दुकान बंद करने के बाद बाहर खड़े थे तभी अचानक हल्ला हुआ. देखा तो विभूति गुप्ता लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे और उनकी पिटाई रामचंद्र और शुभम ने की थी. इसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस मामले की शिकायत चास पुलिस से की गई है लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है. राज्य समन्वय समिति के सदस्य (मंत्री दर्जा) राजेश ठाकुर ने कहा कि जानवरों से प्रेम करना चाहिए लेकिन इंसानों से नफरत करना उचित नहीं है. बोकारो की इस घटना में प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेकर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए.
 

