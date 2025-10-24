scorecardresearch
 

कहां से आए वो चार वोट... J-K राज्यसभा चुनाव में BJP प्रदेश अध्यक्ष की जीत, CM उमर की पार्टी पर क्यों उठे सवाल

जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा को जीत मिली है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जीत से सीएम उमर अब्दुल्ला हैरान हैं, वहीं सवाल उन्हीं की पार्टी की रणनीति पर उठ रहे हैं. क्यों?

X
सत शर्मा को मिले 32 वोट (Photo: PTI)
सत शर्मा को मिले 32 वोट (Photo: PTI)

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. तीन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि एक सीट भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खाते में गई है. बीजेपी की एक सीट पर जीत के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उसके उम्मीदवार को मिले चार अतिरिक्त वोट पर हैरानी जताई और कहा कि हमारे किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की. इसलिए सवाल उठता है कि बीजेपी के चार अतिरिक्त वोट कहां से आए?

उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी वोट इंटैक्ट रहे, हमारे एजेंट ने हर पर्ची देखी. वह कौन विधायक थे, जिन्होंने वोट देते समय गलत वरीयता संख्या डालकर अपने वोट जानबूझकर रद्द करा दिए? हमें वोट देने का वादा करने के बाद बीजेपी की मदद करने की बात स्वीकार करने की हिम्मत उनमें है? बीजेपी की सीक्रेट टीम का कोई सदस्य अपना जमीर बेचने की बात स्वीकार करता है या नहीं, देखते हैं.

दरअसल, जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के 28 विधायक हैं. बीजेपी के उम्मीदवार सत शर्मा को 32 वोट मिले, जो संख्याबल से चार अधिक है. उमर अब्दुल्ला का सवाल इन्हीं चार वोट को लेकर है. जम्मू कश्मीर की चार सीटों के चुनाव के लिए तीन नोटिफिकेशन जारी किए गए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान का मुकाबला बीजेपी के अली मोहम्मद मीर से था. नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को 58 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 28 वोट ही मिल सके जितना पार्टी का संख्याबल है.

दूसरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू का सीधा मुकाबला बीजेपी के राकेश महाजन से था. किचलू को 57 वोट मिले और एक वोट रद्द हो गया. बीजेपी उम्मीदवार को 28 वोट मिले. तीसरा नोटिफिकेशन दो सीटों के चुनाव को लेकर था. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीएस ओबेरॉय उर्फ शमी ओबेरॉय और इमरान नबी डार को मैदान में उतारा था.  वहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा को उम्मीदवार बनाया था.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के शम्मी ओबेरॉय को 31 वोट मिले, जबकि डार 21 वोट ही पा सके. बीजेपी के सत शर्मा को 32 वोट मिले. तीन वोट रद्द हुए. सत शर्मा के पक्ष में निर्दलीय विधायकों के मतदान करने की अटकलें लगाई जा रही हैं. 

डार ने लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इमरान नबी डार ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि बीजेपी सामान्य तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकती. आज यह प्रकाश में भी आ गया है. डार ने कहा कि बीजेपी के पास नंबर नहीं थे. बीजेपी के 28 विधायक हैं, उनको 32 वोट कैसे मिले? यह स्पष्ट है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है.

चार विधायकों ने सुनी अंतरात्मा की आवाज- सत शर्मा

बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा ने अपनी जीत के बाद कहा कि कहा कि हर किसी ने बीजेपी का समर्थन किया. अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया और कहा कि हमारे 28 विधायक हैं. लेकिन हमें चार अ्य विधायकों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया. क्या अंतरात्मा की आवाज सुनना गलत है?

सज्जाद लोन ने उठाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति पर सवाल

सज्जाद लोन ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने से किनारा कर लिया था. उन्होंने उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति पर सवाल उठाए. सज्जाद लोन ने सवाल किया कि तीसरे कैंडिडेट के पक्ष में क्यों 31 वोट पड़े. क्यों चौथे उम्मीदवार के लिए 28 वोट ही छोड़े गए. यहां कोई क्रॉस वोटिंग नहीं है, टाई है. उन्होंने कहा कि गंभीर प्रयास का मतलब यह होता कि तीसरे उम्मीदवार के लिए 30 वोट पड़ते और बीजेपी के 28 से एक ज्यादा 29 वोट चौथे कैंडिडेट के लिए छोड़े गए होते.

