पुल-रास्ते-मकान ध्वस्त, ट्रेनें रद्द, दरक रहे पहाड़... मॉनसून की ऐसी मार झेल रहा जम्मू, देखें Videos

जम्मू पर मॉनसून की ऐसी मार पड़ी है कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने बेहाल कर रखा है. पुल-रास्ते ध्वस्त हो गए हैं, जगह-जगह पहाड़ दरक रहे हैं. इसका असर रेल यातायात पर भी दिखाई दे रहा है. उत्तर रेलवे ने 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया.

Srinagar: Water level of the River Jhelum rises following incessant rainfall, in Srinagar (PTI Photo)
उत्तर से दक्षिण तक आसमान से आफत बरस रही है. भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ों का हाल बेहाल है. जम्मू-कश्मीर के कई इलाके दरिया बन गए हैं.  जम्मू में तवी नदी काल बनी है. घर-बार डूबे हैं. रावी के रास्ते आने वाले पुल-रास्ते सब ध्वस्त हो गए हैं. स्कूल-कॉलेज भी बंद हैं.

जम्मू में मॉनसून की ऐसी मार पड़ी है कि भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं. जम्मू में बारिश ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है. झेलम नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. वहीं, जगह-जगह पहाड़ दरक रहे हैं. जम्मू में तवी पुल को बिक्रम चौक से जोड़ने वाली सड़क पानी के तेज बहाव में बहने से आवाजाही बंद है.

उत्तर रेलवे ने रद्द कर दीं 58 ट्रेनें
जम्मू-जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हैं. उत्तर रेलवे ने जम्मू संभाग में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते कुल 58 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.कई प्रमुख ट्रेनों को बीच रास्ते अंबाला, जालंधर, सहारनपुर में ही रोककर वहीं से वापस कराया जा रहा है. प्रभावित ट्रेनों में राजगीर-उधमपुर, वाराणसी-जम्मूतवी, छपरा-उधमपुर, गुवाहाटी-जम्मूतवी, कामाख्या-जम्मूतवी जैसी प्रमुख गाड़ियां शामिल हैं. 28 अगस्त की वैष्णो देवी कटरा-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस, भागलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस, और छपरा स्पेशल को भी रद्द कर दिया गया है.

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली, जम्मू, कटरा और पठानकोट में हेल्प डेस्क बनाई हैं. दिल्ली हेल्प डेस्क नंबर – 9717638775, जम्मू हेल्प डेस्क नंबर – 788883911 जारी किए गए हैं. ट्रेनों के ठप होने से हजारों यात्री जम्मू और कटरा में फंसे हुए हैं. इसके अलावा रेलवे अब जम्मू से दिल्ली तक स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी तैयारी कर रहा है.

तवी नदी में बाढ़ से कई रास्ते क्षतिग्रस्त, मलबे में दबे वाहन
जम्मू-कश्मीर के भदेरवाह में फ्लैश फ्लड से घर खंडहर में बदल गए हैं.अमरनाथ गुफा के ऊपर बादल फटने से सोनमर्ग में भारी तबाही मची है. सैलानियों के ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए हैं. भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से जम्मू-कश्मीर की तमाम नदियों में उफान है. 

वहीं, डोडा में भी बारिश और बाढ़ से हालात बदतर हैं. घरों के अंदर से जल प्रवाह गुजर रहा है. जगह-जगह पहाड़ दरकने से दहशत का माहौल है. कटरा-रियासी रोड पर लैंडस्कालाइड का वीडियो भी सामने आया है.

पहलगाम में भी भारी बारिश और बाढ़ से सब कुछ तहस नहस हो गया है. वहीं, जम्मू में तावी नदी से प्रलय की तस्वीरें सामने आई हैं. जहां सैकड़ों मकान पानी में बह गए हैं. लोगों के आशियाने मलबे के ढेर में बदल गए हैं.

