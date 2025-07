पहलगाम के 'गुनहगारों' का गेम फिनिश? ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले सरकार को मिला बूस्ट!

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से पहले सरकार को बड़ा बूस्ट मिला है. सेना ने श्रीनगर के लिडवास में पहलगाम आतंकी हमले के तीन गुनहगार विदेशी आतंकियों को एक ऑपरेशन में मार गिराया है. सेना और सुरक्षाबलों ने पहलगाम के आतंकियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव चलाया है. सेना ने जिन 3 आतंकियों का खात्मा किया है वे आतंकी दहशतगर्द संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के हैं. अब सेना इन आतंकियों की पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये आतंकी पहलगाम हमला से जुड़े हो सकते हैं. आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रही है. इस दौरान सरकार इस ऑपरेशन पर विस्तृत जानकारी दे रही है.

आज लोकसभा 3 बार स्थगित हुई लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई. आखिरकार 2 बजे से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो पाई. बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने 26 सैलानियों को धर्म पूछकर मार दिया था. इस हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया था. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित पाकिस्तान के टेरर कैंपों पर भीषण हमला किया था.

