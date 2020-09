कश्मीरी नेता सज्जाद लोन बोले- कई नेता नजरबंद, सरकार का बयान सरासर झूठ

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जम्मू-कश्मीर में कोई नेता अब नजरबंद नहीं है. हालांकि यह जरूर स्वीकार किया कि 223 लोग आज की तारीख में हिरासत में हैं. तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने यह बात कही. संसद में रेड्डी के इस बयान पर कश्मीरी नेता और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन ने प्रतिक्रिया दी है. लोन ने कहा कि नजरबंदी के बारे में या तो प्रदेश का प्रशासन झूठ बोल रहा है या केंद्र सरकार अपने से कुछ और कह रही है.

सज्जाद लोन ने एक ट्वीट में लिखा, "यह कितना दुखद मामला है. अगर कोई नजरबंद है तो वे ऐसा क्यों बोल रहे हैं. या तो प्रदेश का प्रशासन केंद्र सरकार से झूठ बोल रहा है या केंद्र सरकार की यह कोई नई शुरुआत है. हम यहां रहते हैं. हम आपको बता रहे हैं. लोग यहां नजरबंद हैं."

What a sad state of affairs. Y do they have to do this. If someone is under house arrest. Just say it. Either the state administration is lying to the union Govt or it is the union Govt’s own initiative. We live here. We r telling u. People r under house arrest. https://t.co/0QQTNupfh6