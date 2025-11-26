19 बहादुर... CISF ने उरी हाइड्रो प्लांट पर पाकिस्तान के हमले को ऐसे किया नाकाम

भारत-पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग को छह महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सेना की बहादुरी और बहादुरी की कहानियां अब भी सामने आ रही हैं. 7 मई को भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू करने और नौ आतंकी कैंपों को तबाह करने के कुछ ही घंटों बाद, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया.

हालांकि, CISF के कुछ जवानों ने एक बड़ी मुसीबत को हिम्मत की कहानी में बदल दिया.

यह घटना तब हुई, जब CISF के 19 जवानों को बहुत अच्छी हिम्मत दिखाकर ज़रूरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने के लिए डायरेक्टर जनरल डिस्क से सम्मानित किया गया. ये जवान LoC पर उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स (UHEP-I और II) को सुरक्षा देते हैं.

उरी हमले को कैसे नाकाम किया गया?

7 मई को, पहलगाम हमले के जवाब में, भारत ने आधी रात के कुछ देर बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर नौ आतंकी कैंप तबाह कर दिए गए. इसके कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान ने LoC पर तेज़ और बिना सोचे-समझे गोलाबारी की. पाकिस्तान ने ड्रोन से भी हमला किया.

मुख्य निशाना उरी हाइड्रो प्लांट था, जो बारामूला ज़िले में झेलम नदी पर है. यह प्लांट लाइन ऑफ़ कंट्रोल के ठीक पास है. न सिर्फ़ प्लांट, बल्कि आस-पास की आम आबादी भी खतरे में थी.

लेकिन, कमांडेंट रवि यादव की लीडरशिप में CISF की 19 लोगों की टीम ने हार नहीं मानी और न सिर्फ़ ड्रोन को बेअसर किया, बल्कि लोगों को निकालने का एक बड़ा ऑपरेशन भी चलाया.

जब पाकिस्तान की तरफ़ से दागे गए गोले पास के घरों पर गिरे, तो CISF के लोगों ने घर-घर जाकर 250 आम लोगों के साथ-साथ नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) के स्टाफ़ को भी निकाला. कुल मिलाकर, कोई हताहत नहीं हुआ.

CISF ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों ने रियल-टाइम थ्रेट एनालिसिस किया, बंकरों को मज़बूत किया, ज़रूरी कम्युनिकेशन बनाए रखा और दुश्मन के ड्रोन को बेअसर किया.

बयान में आगे कहा गया, "सीमा पार से तेज़ गोलाबारी के बीच, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में CISF टीमों ने बहुत हिम्मत दिखाई, ज़रूरी राष्ट्रीय संपत्तियों की सुरक्षा की और अपनी जान को ज़्यादा खतरा होने के बावजूद 250 आम लोगों को सुरक्षित निकाला."

