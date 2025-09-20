scorecardresearch
 

उधमपुर में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, 4 लड़कियां अरेस्ट

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. बारियां इलाके में स्थित ब्लू लोटस स्पा पर छापेमारी के दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें चार महिलाएं शामिल हैं.

स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. (Representational image)
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले से पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है. यहां एक निजी इमारत में चल रहे ब्लू लोटस स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा किया जा रहा था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह स्पा सेंटर केवल नाम का है, असल में यहां देह व्यापार का गोरखधंधा चल रहा है.

गुप्त सूचना पर हुई छापेमारी
पुलिस ने शुक्रवार देर रात सूचना के आधार पर बारियां इलाके में स्थित इस स्पा सेंटर पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान वहां मौजूद सात लोगों को हिरासत में लिया गया. इनमें से चार महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाया जा रहा था.

सात आरोपी गिरफ्तार
पकड़े गए सातों आरोपियों को पुलिस ने थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की है. अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं को यहां किस तरह लाया गया और इस नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का मानना है कि इस धंधे में और भी लोग शामिल हो सकते हैं.

पुलिस ने दर्ज किया मामला
पुलिस ने इस मामले में अनैतिक तस्करी (निवारण) अधिनियम (Immoral Traffic Prevention Act) के तहत केस दर्ज कर लिया है. साथ ही स्पा सेंटर के मालिक और उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि इलाके में और भी ऐसे सेंटरों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

आगे की जांच जारी
फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन-कौन शामिल है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि समाज में फैल रहे इस तरह के अपराध पर रोक लगाई जा सके.

