जम्मू-पठानकोट हाइवे पर पुल से गिरी श्रद्धालुओं से भरी बस... एक की मौत, 40 यात्री घायल

जम्मू-कश्मीर के Samba जिले के जतवाल में दर्दनाक हादसा हो गया. यहां श्रद्धालुओं से भरी बस पुल से नीचे गिर गई. यह बस उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जा रही थी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ, जब बस का टायर फट गया और बस बेकाबू हो गई. टायर फटते ही बस सीधे पुल से नीचे गिर गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग दौड़े. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया.

जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया. गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इस दर्दनाक हादसे पर दुःख व्यक्त किया है और मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की. उन्होंने घायल यात्रियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. मुख्यमंत्री ने प्रशासन से कहा कि सभी संभव सहायता और राहत तुरंत उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार घायलों और उनके परिवारों की हरसंभव मदद सुनिश्चित करेगी.

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने भी यात्रियों की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए तत्काल कदम उठाए. हादसे में घायल यात्रियों में कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. जतवाल में हुई इस दर्दनाक घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई और 40 से अधिक लोग घायल हैं. हादसे को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

