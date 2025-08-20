दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, नींद की झपकी से कंटेनर से टकराई स्लीपर बस, 23 यात्री घायल

अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया. जयपुर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस चैनल नंबर 140 के पास कंटेनर से टकरा गई. यह हादसा सुबह करीब 5 बजकर 25 मिनट पर हुआ जब बस चालक को नींद की झपकी आ गई और बस पर से उसका नियंत्रण हट गया.

अचानक तेज धमाके के साथ बस कंटेनर से जा टकराई और पलट गई. उस समय बस में ज्यादातर यात्री सो रहे थे. टक्कर लगते ही बस में चीख पुकार मच गई और यात्री इधर-उधर गिरने लगे. इस हादसे में कुल 23 यात्री घायल हुए हैं. घायलों में जोधपुर, किशनगढ़, पाली, ब्यावर और जालौर सहित कई जगहों के यात्री शामिल हैं. करीब 10 से अधिक यात्रियों के हाथ-पैर टूटने की खबर है.

स्लीपर बस कंटेनर से टकराई

हादसे की सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम, पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल रेफर किया गया है, सभी का इलाज जारी है.

हादसे में 23 यात्री हुए घायल

हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस को कंटेनर से टकराते हुए साफ देखा जा सकता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हादसे के बाद क्रेन की मदद से बस को हटाया गया और यातायात सामान्य कर दिया गया. पुलिस ने बस मालिक और घायलों के परिजनों को सूचना दी है.

