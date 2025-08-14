LIVE: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में धराली जैसी आपदा, बादल फटने से 12 की मौत की आशंका

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पड्डर सब-डिवीज़न में बादल फटने का मामला सामने आया है. पड्डर के चिशोती गांव में मचैल माता मंदिर के पास बादल फटा है. बादल फटने की घटना के बाद इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. घटना होने के बाद मौके पर बचाव कार्य शुरू हुआ है. इसके अलावा, कश्मीर के राजौरी और मेंढर से भी बाद फटने की जानकारी सामने आ रही है. घटना में 12 से ज्यादा लोगों के मौत की आशंका है और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं. लोग धार्मिक यात्रा के लिए मौके पर जुटे हुए थे, मौके पर टेंट लगे हुए थे और श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की गई थी, तभी अचानक बादल फटने की घटना हुई.

जानकारी के मुताबिक, जिस इलाके में आपदा आई है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. इस गांव में आबादी संख्या काफी ज्यादा है और बादल फटने की घटना के बाद आधे से ज्यादा गांव बह गया है. रास्ते तबाह हो गए हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है.

पिछले 15 दिनों में पुंछ, राजौरी और डोडा जैसे इलाकों में भारी बारिश हो रही है. मचैल माता मंदिर यात्रा गांव के बीच से गुजरती है. हजारों की संख्या में यात्रियों के फंसे होने की आशंका है. आस-पास जो सेना की डेल्टा फोर्सेज की टुकड़ियां भी बचाव कार्या में लगाई जाएंगी.

घटना की जनकारी मिलने के बाद मोदी सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्थानीय अधिकारियों से बात की और घटना की जानकारी हासिल की. उन्होंने बताया कि प्रशासन ने मौके पर राहत कार्य के लिए कार्यवाही शुरू की है. उपायुक्त किश्तवाड़ ने तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) किश्तवाड़ और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एक टीम घटनास्थल पर भेजी. रेड क्रॉस की टीम भी राहत सामग्री के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई है.

Advertisement

घटना से जुड़े लाइव अपडेट्स पढ़ें:

- ताजा जानकारी के मुताबिक, आपदा में 12 लोगों के मारे जाने की आशंका है. बादल फटने वाली जगह तक जाने वाली सड़क बह गई है. बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "अभी-अभी जम्मू-कश्मीर के LoP और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से मिली जानकारी के बाद मैंने किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की. चोसिटी इलाके में बादल फटने से भारी जनहानि की आशंका है. प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है."

Just now spoke to DC Kishtwar Sh Pankaj Kumar Sharma after receiving an urgent message from LoP #JammuAndKashmir and local MLA Sh Sunil Kumar Sharma.



Massive cloud burst in Chositi area, which could result in substantial casualty. Administration has immediately swung into… — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 14, 2025

केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जरूरी बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है. मेरे दफ्तर को नियमित अपडेट मिल रहे हैं और हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जा रही है.

एजेंसी के मुताबिक, किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने बताया, "किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है, जो मचैल माता यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है. बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है."

Advertisement

बता दें कि मचैल माता यात्रा जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित मचैल मंदिर की एक वार्षिक तीर्थयात्रा होती है. यह यात्रा देवी दुर्गा के एक रूप, माता चंडी को समर्पित है. यह यात्रा भद्रवाह के चिनोट से शुरू होती है और मचैल मंदिर में खत्म होती है.

​

किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक आई बाढ़ पर, जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और पद्दर-नागसेनी के विधायक सुनील कुमार शर्मा ने कहा, "हमारे पास अभी तक कोई संख्या या डेटा नहीं है, लेकिन वहां भारी नुकसान की आशंका है. यात्रा जारी होने की वजह से इलाका भीड़भाड़ वाला है. मैं उपराज्यपाल से बात करूंगा और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ टीम की मांग करूंगा."

#WATCH | On flash flood at Chashoti area in Kishtwar, J&K LoP and MLA Padder- Nagseni, MLA Sunil Kumar Sharma says, "We don't have any numbers or data yet, but there is a possibility of huge damage there. Currently, we don't have any numbers or data. Due to the ongoing yatra,… pic.twitter.com/dxCBwuylGl — ANI (@ANI) August 14, 2025

यह भी पढ़ें: 'जम्मू-कश्मीर में हालात अजीबोगरीब...', स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का जवाब

एलजी ने जताया दुख

जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "चोसिटी किश्तवाड़ में बादल फटने से व्यथित हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज़ करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए."

Advertisement

Anguished by cloudburst in Chositi Kishtwar. Condolences to bereaved families & prayers for quick recovery of injured. Directed Civil, Police, Army, NDRF & SDRF officials to strengthen the rescue & relief operations and ensure all possible assistance is provided to the affected. — Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 14, 2025

बादल फटने की यह घटना तीर्थयात्रा मार्ग पर हुई है और अधिकारियों ने अभी तक हताहतों की सही संख्या की पुष्टि नहीं की है. शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जान-माल का बड़ा नुकसान हुआ है.

---- समाप्त ----