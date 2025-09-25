scorecardresearch
 

Feedback

'वांगचुक का रास्ता गांधीवादी... हिंसा में उनका कोई हाथ नहीं', लद्दाख में बवाल पर बोले फारूक अब्दुल्ला

फारूक अब्दुल्ला ने लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई हिंसा के बाद केंद्र सरकार से बातचीत की अपील की है. उन्होंने कहा कि लद्दाख एक सीमावर्ती इलाका है, जहां चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए इस मुद्दे का जल्द समाधान जरूरी है.

Advertisement
X
फारूक अब्दुल्ला ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का बचाव करते हुए कहा कि वे हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. (File Photo: ITG)
फारूक अब्दुल्ला ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का बचाव करते हुए कहा कि वे हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं हैं. (File Photo: ITG)

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को लद्दाख के लोगों की मांगों को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए उनसे बातचीत करनी चाहिए. यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को लेह में हिंसा भड़क उठी थी.

सोनम वांगचुक का किया बचाव

अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, 'मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि लद्दाख एक सीमावर्ती इलाका है. चीन आसपास मंडरा रहा है. उसने जमीन भी कब्जाई हुई है. ऐसे में इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकालना जरूरी है. सरकार को बातचीत करनी चाहिए और हल ढूंढना चाहिए.' जब सरकार की ओर से क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 'वांगचुक इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं'.

सम्बंधित ख़बरें

omar abdullah mehraj malik arvind kejriwal
जम्मू-कश्मीर में AAP विधायक की गिरफ्तारी ने क्‍या बीजेपी-विरोधी गोलबंदी का दरवाजा खोल दिया है? 
श्रीनगर में AAP नेता संजय सिंह हाउस अरेस्ट, न्यूज़रूम में देखें बड़ी खबरें 
National Conference Chief Farooq Abdullah
“J&K में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा” 
Farooq Abdullahs significant statement on terrorism, use of Rudra helicopter.
'ना आतंकवाद खत्म था...', देखें क्या बोले फारूक अब्दुल्ला 
आतंकवाद के मुद्दे पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादास्पद बयान (Photo: PTI)
'जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा...', फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान 

'ताकत से नहीं बातचीत से लें काम'

अब्दुल्ला ने कहा, 'वांगचुक ने हमेशा गांधीवादी तरीका अपनाया है. आज युवा उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन वे इसके जिम्मेदार नहीं हैं. जब बीजेपी चुनाव हारी तो उन्होंने सुरक्षा कानून लगाया और लोगों को जेल में डाल दिया. अब वे सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं. जितना ज्यादा वे दमन करेंगे, उतना ही बड़ा खतरा पैदा होगा. मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि ताकत का इस्तेमाल बंद करे और बातचीत शुरू करे.'

Advertisement

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) की ओर से बुधवार को बुलाए गए बंद के दौरान दिनभर चले संघर्ष में चार लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 80 लोग घायल हुए थे. LAB लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement