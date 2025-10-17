scorecardresearch
 

Feedback

भूकंप से दहला अफगानिस्तान, जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए झटके

अफगानिस्तान हिंदू कुश क्षेत्र में है, जो टेक्टॉनिक्स प्लेट का सक्रिय जोन है. यहां इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव होता है. पिछले 10 वर्षों में 300 किलोमीटर के दायरे में रिक्टर पैमाने पर 6.0 से ऊपर 10 भूकंप आए. 2015 का 7.5 तीव्रता वाला भूकंप सबसे घातक था.

Advertisement
X
अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए (File Photo: ITG)
अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए (File Photo: ITG)

अफगानिस्तान की धरती शुक्रवार को भूकंप के झटके से दहल गई. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.6 दर्ज की गई. भूकंप के झटके जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किए गए.

भूकंप के झटके अफगानिस्तान-ताजिकिस्तान सीमा पर महसूस किया गया. इससे पहले एक सितंबर को पूर्वी अफगानिस्ता के नांगरहर प्रांत में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 2500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. नांगरहर और कुनार जैसे पूर्वी प्रांत पाकिस्तान सीमा पर हैं, जहां फॉल्ट लाइन्स सक्रिय हैं. 

पृथ्वी की सतह कई प्लेटों से बनी है. ये प्लेटें धीरे-धीरे हिलती रहती हैं. जब दो प्लेटें टकराती या रगड़ खाती हैं, तो ऊर्जा निकलती है यही भूकंप है. 

सम्बंधित ख़बरें

Heavy losses for the Pakistani army at the Afghan border, several soldiers killed.
अफगान सीमा पर पाक सेना को भारी नुकसान, कई सैनिक मारे गए 
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अफगानिस्तान से क्यों सता रहा डर (Photo: PTI)
PAK-अफगान सीजफायर के चंद घंटे बचे, अलग-थलग पड़े शहबाज, खैबर पख्तूनख्वा के CM ने बढ़ाई टेंशन 
TTP, Shehbaz sharif
तालिबान से पिटाई, बिरादर का गुस्सा और सुलगता खैबर दर्रा... क्या पाकिस्तान से टूट जाएगा 'रेड जोन'? 
TTP CHIEF NUR WALI MEHSUD
TTP चीफ नूर वली के नए वीडियो में भारत का जिक्र, कहा- मैं अपनी गैरतमंद जमीन पर... 
TALIBN FIGHTER IN AFGHANISTAN
तालिबान से पड़ी मार, भारत को PAK देने लगा 'टू फ्रंट वॉर' की गीदड़भभकी 

बता दें कि रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है. भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है. यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है. 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है. 9 यानी सबसे ज्यादा. बेहद भयावह और तबाही वाली लहर. ये दूर जाते-जाते कमजोर होती जाती हैं. अगर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement