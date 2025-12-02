हिमाचल प्रदेश: शिमला में चिट्टा के साथ 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार, सूचना देने वाले को मिलेगा 50 हजार इनाम

हिमाचल प्रदेश के ठियोग से पुलिस ने मंगलवार को दो ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से 26 ग्राम चिट्टा (मिश्रित हेरोइन) बरामद हुआ. गिरफ्तार किए गए आरोपी आयुष (21) और राजन डोगरा (28) हैं, जो शिमला जिले के कोटखाई तहसील के निवासी हैं.

और पढ़ें

पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि ठियोग बाईपास पर कई ड्रग पेडलर मौजूद हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सड़क किनारे कार पार्क में बैठे दोनों आरोपियों को पकड़ लिया.

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि बरामद ड्रग्स के साथ ही आगे की जांच भी जारी है. पुलिस टीम ने कहा कि जल्द ही मामले के अन्य पहलुओं को भी उजागर किया जाएगा.

थाना स्तर की पुलिस और जिला प्रशासन ने ड्रग्स के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी है. पुलिस का कहना है कि लगातार छापेमारी और ड्रग पेडलरों पर नजर रखने से ऐसे अपराधों में कमी आएगी. साथ ही, लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

Advertisement

आरोपियों से पूछताछ

आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. आयुष और राजन के संपर्क और नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस ने अन्य पहलुओं की जांच भी शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद और गिरफ्तारी भी हो सकती है.

बात दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को धर्मशाला में दाड़ी ग्राउंड से पुलिस ग्राउंड तक आयोजित एंटी-चिट्टा जागरूकता मार्च की अगुवाई की. सीएम ने नागरिकों को ड्रग कारोबार के खिलाफ सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 112 नंबर पर गुप्त तरीके से जानकारी भेज सकता है और इसके बदले में इनाम हासिल कर सकता है.

कितना मिलेगा इनाम

2 ग्राम तक की चिट्टा की जानकारी पर 10,000 रुपये

5 ग्राम तक की जानकारी पर 25,000 रुपये

25 ग्राम तक की जानकारी पर 50,000 रुपये

1 किलो तक की जानकारी पर 5 लाख रुपये

1 किलो से अधिक की जानकारी पर 10 लाख रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की भागीदारी से नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रभावी होगी और हिमाचल को नशामुक्त बनाए रखने में मदद मिलेगी.

---- समाप्त ----