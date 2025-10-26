रील के लिए स्टंट कर रहा था बीटेक स्टूडेंट... बाइक फिसली तो मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से दुखद घटना सामने आई है. शहर के मलोरी टनल के पास सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए बाइक स्टंट करते समय 22 वर्षीय अनिकेत की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक नागचला तहसील का रहने वाला था. वह बीटेक का छात्र था. वह अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाइक स्टंट की रील्स शेयर करता था और इसी शौक में उसकी जान चली गई.

जानकारी के अनुसार, बीती रात करीब एक बजे अनिकेत स्टंट कर रहा था. उसके साथी वीडियो बना रहे थे. स्टंट के दौरान अनिकेत का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे के दौरान उसकी गर्दन में गंभीर चोट आई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही टूरिस्ट एंड ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नागचला की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

यह भी पढ़ें: 'मैंने बोला न, पलटी मारेगी...मार गई', दोस्त का Video बनाते हुए खुद चपेट में आने वाला था छात्र, कोटा Thar स्टंट का LIVE मंजर

इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक मंडी सागर चंद्र ने बताया कि अनिकेत के साथ स्टंट वीडियो बनाने में शामिल अन्य साथी, राइडर्स और वीडियोग्राफर को पुलिस ने आरोपी बनाया है. पुलिस ने कहा कि यह लोग युवक को उकसा रहे थे और इस कारण उन्हें एफआईआर में नामजद किया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से मोबाइल फोन और कैमरा फुटेज भी जब्त कर लिया है. इस पूरे मामले की जांच जारी है.

Advertisement

घटना स्थल पर मौजूद वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्टंट के दौरान अनिकेत असंतुलित हुआ और दुर्घटना हो गई. पुलिस ने कहा कि स्टंट करने वाले साथी युवकों के खिलाफ उकसाने और जान जोखिम में डालने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है. इस दुर्घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. मंडी पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट: धरम वीर