दुबई तेजस क्रैश: एक पल में 16 साल का साथ खत्म, पायलट स्याल की मौत से टूट गईं अफसर पत्नी अफसाना

दुबई एयर शो प्रैक्टिस के दौरान तेजस फ़ाइटर जेट क्रैश हो गया. जिसमें इंडियन एयर फ़ोर्स के पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई. रविवार को उनका पार्थिव शरीर कोयंबटूर के सुलूर एयर बेस लाया गया.

तेजस क्रैश में शहीद पायलट नमांश स्याल. (File Photo: ITG)
तेजस क्रैश में शहीद पायलट नमांश स्याल. (File Photo: ITG)

इंडियन एयर फ़ोर्स के पायलट विंग कमांडर नमांश स्याल की शुक्रवार को दुबई एयर शो में फ्लाइंग डेमोंस्ट्रेशन के दौरान तेजस फ़ाइटर जेट के क्रैश होने से मौत हो गई. उनकी शहादत से पूरा देश दुखी है. वहीं, उनके परिवार वाले लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनका बहादुर बेटा अब इस दुनिया में नहीं है. मूलरूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले नमांश ने लव मैरिज की थी.

नमांश की पत्नी भी भारतीय वायु सेना में अफसर हैं. नमांश और अफसाना के कई सपने थे. दोनों ने देश की रक्षा की कसम साथ-साथ खाई थी. लेकिन 16 साल का यह साथ एक पल में उस वक्त खत्म हो गया, जब तेजस एयरक्रॉफ्ट क्रैश हो गया. 

यह भी पढ़ें: दुबई एयर शो के दौरान अचानक जमीन पर आ गिरा तेजस विमान, हादसे में पायलट की मौत, VIDEO

पति के शहादत से टूट गईं अफसाना

पति की शहादत पर एक तरफ पत्नी अफसाना को जहां गर्व है. वहीं दूसरी तरफ कभी न भरने वाले खालीपन ने उन्हें तोड़ दिया है. 7 वर्षीय बेटी को भी नहीं पता है कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उसे अब कभी गोद में नहीं उठाएंगे. नमांश के मौत की खबर जैसे ही कांगड़ा के लोगों को लगी, पूरे शहर के लोग गमगीन हो गए. उनके गांव वाले घर में लोगों की भीड़ जमा हो गई.

यह भी पढ़ें: 24 साल में दूसरा हादसा... लेकिन भारतीय वायुसेना की बड़ी ताक़त है स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, ऐसी रही है जर्नी

नगरोटा बगवां के रहने वाले विंग कमांडर स्याल अपने डिसिप्लिन और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे. उन्होंने हमीरपुर जिले के सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की. उनके पिता जगन नाथ, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और बाद में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल बने. 

दुबई से तमिलनाडु पहुंचा शव 

दुबई एयर शो के दौरान LCA तेजस क्रैश में जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर रविवार को कोयंबटूर के सुलूर एयर बेस लाया गया. हालांकि, अभी विंग कमांडर नमांश के अंतिम संस्कार की जानकारी फाइनल नहीं हुई है. 
 

