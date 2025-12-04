scorecardresearch
 
2019 में शादी, बीएड की डिग्री और खूबसूरती से जलन… कौन है 'साइको किलर' पूनम? चार बच्चों के कत्ल के बाद सामने आया सच

पूनम को उसके पड़ोसी एक शांत, पढ़ी-लिखी और सामान्य दिखने वाली महिला समझते थे... मगर उसके बारे में अंदाजा किसी को नहीं था. साल 2019 में उसकी शादी हुई, उसने बीएड की डिग्री भी ली. बाहरी दुनिया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके भीतर एक सीरियल किलर जैसी टेंडेंसी है. चार बच्चों की हत्या के बाद जब सच उजागर हुआ तो दिल दहल गए.

बच्चों की हत्या में पुलिस ने पूनम को किया अरेस्ट. (Photo: ITG)
हरियाणा के पानीपत, सोनीपत और गोहाना इलाके में एक महिला का नाम चर्चा में है...पूनम का... एक ऐसी महिला, जिसे पुलिस ने चार बच्चों की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया है. पुलिस का कहना है कि यह महिला सुंदर और मासूम बच्चों को देखकर उन्हें पानी में डुबो देती थी, और हर बार इसे हादसा बताकर मामला शांत हो जाता था.

लेकिन 1 दिसंबर 2025 को नौल्था गांव में एक छह साल की बच्ची की मौत ने पूरा राज खोल दिया. जब पुलिस ने पूछताछ की, तो चार वारदातों का ऐसा सिलसिला सामने आया कि पूरा इलाका दहल उठा. गांव वाले, परिजन और ससुराल पक्ष के लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि घर की बहू, पढ़ी-लिखी महिला, बीएड ग्रेजुएट और एक मां… सीरियल किलर निकलेगी.

सोनीपत के भावड़ गांव में साल 2019 में पूनम की शादी नवीन से हुई. नवीन गोहाना में अपना वॉशिंग सर्विस सेंटर चलाता है. शादी के बाद पूनम ने बीएड की पढ़ाई भी की. परिवार बताता है कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था. पूनम शांत, कम बोलने वाली और अपने काम से काम रखने वाली बहू थी.

2021 में उसके घर बेटे शुभम का जन्म हुआ और परिवार की खुशियां बढ़ गईं. लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पूनम भीतर ही भीतर एक डरावनी मानसिक बीमारी की गिरफ्त में है, जिसका खुलासा दो साल बाद होगा.

2023 की दोहरी मौत, जिसे परिवार ने ‘हादसा’ मान लिया

13 जनवरी 2023- गांव भावड़ सोनीपत... इस दिन पूनम की ननद पिंकी अपनी 11 साल की बेटी इशिका के साथ मायके आई हुई थी. दिन भर घर में चहल-पहल थी, लेकिन शाम को जब इशिका अकेली दिखाई दी, तो पुलिस के अनुसार पूनम ने उसे बहाने से अपने पास बुलाया और घर में बने पानी के हौद में डुबो दिया. लेकिन यहां हैरान कर देने वाली बात सामने आई.

पुलिस का कहना है कि हत्या को ‘एक्सीडेंट’ दिखाने के लिए पूनम ने अपने तीन साल के बेटे शुभम को भी टैंक में डुबो दिया. परिवार को लगा कि शुभम फिसलकर टैंक में गिर गया और इशिका उसे बचाने गई होगी. दोनों की मौत को एक दर्दनाक हादसा मान लिया गया. ससुराल पक्ष के लोग आज भी कहते हैं कि कभी शक नहीं हुआ… हमने इसे हादसा माना था. लेकिन असल में यह सीरियल किलिंग की शुरुआत थी.

दूसरी वारदात... 18 अगस्त 2025, मायके में भतीजी की हत्या

साल 2025 में पूनम अपने मायके गांव सिवाह आई हुई थी. रात में वह अपनी रिश्तेदारी में दीपक के घर सो रही थी. पुलिस के अनुसार, रात के समय पूनम ने दीपक की 10 साल की बेटी जिया को नींद से उठाया और उसे पशुओं के बाड़े तक ले गई. वहां मौजूद पानी के हौद में उसे डुबोकर मार दिया. परिवार ने अगले दिन जब बच्ची को मृत पाया, तो यह मामला भी हादसा समझ लिया गया. जिया के ताऊ ने तब भी शक जताया था कि बच्ची खुद पानी में कैसे गिर सकती है, लेकिन पूनम की मां और परिवार के कुछ लोग इसे गलत आरोप बताते हुए शांत करा देते थे. इस तरह यह हत्या भी बिना किसी जांच के दफन हो गई.

तीसरी और चौथी वारदात... 1 दिसंबर 2025, नौल्था गांव में खुला राज

30 नवंबर को सतपाल की बेटी की शादी थी और 1 दिसंबर को बारात विदा हो गई थी. घर के अधिकतर लोग बाहर मेहमानों के साथ व्यस्त थे. इस दौरान छह साल की बच्ची विधि सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी. पुलिस के अनुसार, पूनम उसके पीछे गई और छत के स्टोर रूम के बाहर रखे पानी से भरे टब में विधि को डुबो दिया. टब सिर्फ एक फुट गहरा था, जबकि विधि की लंबाई उससे ज्यादा. इसी कारण परिजनों को शक हुआ कि बच्ची का उसमें गिरना संभव नहीं था. पुलिस ने जब पूनम से पूछताछ की तो उसने पहले विरोध किया, फिर टूट गई और चौंका देने वाला खुलासा किया.

उसने चार बच्चों की हत्या पानी में डुबोकर की. उसने अपने बेटे शुभम को भी मारा था. वह सुंदर बच्चों को देखकर गुस्से में या जलन में आ जाती थी. हत्या के बाद वह मानसिक संतोष और जीत का एहसास महसूस करती थी. यह एक ऐसा खुलासा था, जिसने पुलिस टीम, गांव और पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया.

ससुराल पक्ष सदमे में... देवर और ग्रामीणों ने क्या कहा?

जब पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार किया, तो मीडिया गांव भावड़ पहुंची, जहां उसके देवर प्रवीन और कई ग्रामीण सदमे में थे. पूनम के देवर का कहना था कि हमें कभी शक नहीं हुआ. साल 2023 में बहन और भतीजे की मौत को हमने हादसा समझा. आज पता चल रहा है कि यह सब उसी ने किया था. गांव वालों का कहना था कि वह चुप रहने वाली महिला थी, अपने काम से काम रखती थी. कभी उसके व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं दिखी.

एक ग्रामीण महिला रानी ने कहा कि अगर कोई बताता कि वह बच्चों को मार सकती है तो हम यकीन ही नहीं करते. जिसने अपनी जेठानी की बेटी को मारा, आज वही जेठानी उसके बेटे को दूध पिला रही है... यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है. दरअसल, पूनम की गिरफ्तारी के बाद उसका दो साल का बेटा अभी परिवार के साथ है, और उसे उसकी जेठानी ही संभाल रही है, जिसकी अपनी बेटी विधि पूनम की आखिरी शिकार बनी.

बच्ची के परिजन बोले- उसे फांसी होनी चाहिए

गोहाना के गंगाना गांव में चीख-पुकार और सदमे का माहौल है. 2023 में 10 साल की इशिका की मौत को परिवार ने हादसा माना था. उन्हें बताया गया था कि इशिका अपने छोटे भाई के साथ पानी की टंकी में गिर गई, जिसके कारण दोनों बच्चों की जान चली गई. लेकिन अब पानीपत पुलिस की जांच और पूनम के कबूलनामे के बाद सच सामने आया कि इशिका की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी.

इशिका की मां पिंकी, पिता सतीश और दादा-दादी ने अपना दर्द बयां किया. पिंकी ने रोते हुए कहा कि हमें बताया गया था कि दोनों बच्चे पानी की टंकी में गिर गए थे... हम हादसा मानकर बैठ गए. लेकिन आज पता चला कि मेरी बच्ची को उसने पानी में डुबोकर मारा. वो औरत नहीं, डायन है… उसे फांसी होनी चाहिए.

परिवार वालों का कहना है कि जिस समय यह घटना हुई, इशिका अपने मामा के घर गई हुई थी. उसी दौरान उन्हें बताया गया कि दोनों बच्चे पानी की टंकी में गिरकर मर गए. परिवार ने इसे किस्मत का खेल मान लिया था, लेकिन अब इसका सच जानकर सभी सदमे में हैं.

दादा धर्मपाल और दादी प्रेमो ने कहा कि हमें लगा किस्मत खराब थी, पोती चली गई. पर अब पता चला कि हमारी पोती को किसी ने मार दिया… वो भी हमारी ही बहू की देवरानी ने. इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए. पिता सतीश ने कहा कि हमारी बच्ची को जिस तरह पानी में डुबोकर मारा गया, वैसी ही सजा उसे भी मिलनी चाहिए. इतनी बेरहमी कैसे कर सकती है कोई? वो राक्षस है.

पूनम के पति नवीन ने क्या बताया?

जहां एक तरफ इशिका का परिवार सदमे में है, वहीं दूसरी ओर सोनीपत के वेस्ट राम नगर में पूनम के पति नवीन ने आजतक से बात करते हुए चौंकाने वाली बातें बताईं. नवीन ने कहा कि उसने किसी को कभी शक नहीं होने दिया. बच्चे पालती भी थी… फिर मार भी देती थी. इतनी सफाई से काम करती थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था. नवीन ने बताया कि उनके 3 साल के बेटे की मौत को भी उन्होंने हादसा समझा था, लेकिन अब सच्चाई सामने आने के बाद खुद पर भी गुस्सा है कि वह समझ नहीं पाए.

तांत्रिक का एंगल? पति ने कहा- किसी के पास नहीं गए थे

कई लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या पूनम किसी तांत्रिक के संपर्क में थी. पति नवीन ने इसे सिरे से खारिज किया. नवीन ने कहा कि कभी किसी तांत्रिक के पास नहीं गए… और ना ही कोई झाड़-फूंक हुई. जो कुछ किया पूनम ने अकेले ही किया. पूनम के जेठ संदीप ने भी भयानक घटनाओं का जिक्र किया. संदीप ने कहा कि एक बार पूनम ने विधि के चेहरे पर उबलती चाय गिरा दी. जब पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो बोली कि ये बड़ी होकर बहुत खूबसूरत होगी, इसलिए मुंह जला दिया. कभी-कभी उसकी हरकतें ऐसी हो जाती थीं कि जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो. वो कहती थी कि सबका नाश कर दूंगी.

