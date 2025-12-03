हरियाणा: 'सुंदर बच्चा' दिखते ही मार देती थी ये साइको चाची, फिर मनाती जश्न... बेटे समेत 4 की ली जान

हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी जलन और मानसिक विकृति के चलते अब तक चार मासूम बच्चों की हत्या कर दी. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें उसका अपना बेटा भी शामिल है. पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला पूनम सुंदर या आकर्षक दिखने वाले बच्चों को खास तौर पर निशाना बनाती थी और हर बार उन्हें टब, बाथरूम के हौद या पानी के किसी छोटे कंटेनर में डुबोकर मार देती थी.

कैसे पकड़ी गई महिला?

नौल्था गांव में 1 दिसंबर को एक शादी समारोह के दौरान छह साल की बच्ची विधि संदिग्ध परिस्थितियों में टब में मृत मिली. बच्ची की लंबाई टब से काफी बड़ी थी, जिससे हादसे पर शक गहरा गया. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला पर संदेह जताया और पूछताछ की. पूछताछ में उसने दिल दहला देने वाला खुलासा किया.

पुलिस को ऐसे हुआ शक

नौलठा गांव में हादसे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस ने देखा जी तब में 6 साल की विधि का शव था वह टब काफी छोटा था, उसमें डूबने की संभावना कम थी. बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था. पुलिस ने लगे पुलिस ने आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और घर में पूनम ही आती जाती दिखाई दे रही थी. परिजनों की शिकायत पर है पुलिस ने परिजनों को डिटेल किया और डिटेल के बाद पूनम से से सीआईए ने पूछताछ की तो पूनम ने पूरा सच उगल डाला और पूनम ने बताया कि विधि के अलावा भी वह पहले तीन बच्चों को मौत के घाट उतार चुकी है जिनमें एक उसका सगा बेटा था.

सुंदरता से हलती थी पूनम

पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम साइको थी, खूबसूरती से जलती थी, उसे लगता था उससे सुंदर कोई नहीं होना चाहिए. खूबसूरत बच्चों को देखकर पूनम के मन में आग लग जाती थी, उसके बाद पूनम हत्या का प्लान बनाती थी.

चार हत्याओं का खौफनाक सच

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला ने माना कि वह अब तक चार बच्चों को ‘सुंदर’ या ‘ध्यान खींचने वाले’ होने की वजह से मार चुकी है.

पूनम ने कब-कब की हत्या?

साल 2023 सोनीपत के बोहड गांव में पूनम ने अपनी नंद की फूल जैसी बच्ची को पानी की हौद में डुबोकर मार डाला. पूनम पर किसी को शक ना हो इसलिए साइको ने अपने सगे बेटे को भी उसी हौद में डुबोकर मार डाला. उसे वक्त परिवार के लोगों को यह हादसा लगा और हादसा समझकर परिवार इसे भूल चुका था. साल 2025 में पूनम अपने मायके सिवाह गांव में आई, पूनम ने अपने मायके में भी रिश्ते में लगने वाली अपनी एक फूल जैसी मासूम भतीजी को इस तरीके से ही पानी में डुबोकर मार डाला. यहां पर भी लोगों ने इसे हादसा समझा और भूल गए. हर बार वह बच्चों को पानी में डुबोती और इसे हादसा बताकर बच निकलती थी. परिवार भी इसे दुर्घटना मानकर चुप रह जाता.

हत्या के बाद मनाती थी खुशी

पुलिस ने बताया कि महिला हत्या करने के बाद असामान्य खुशी दिखाती थी. पूछताछ में उसने बताया कि उसे उन बच्चों से जलन होती थी जो उससे या उसके बच्चे से ज्यादा सुंदर लगते थे.

36 घंटे में खुलासा

सीआईए-वन टीम ने केवल 36 घंटे में पूरे मामले से पर्दा उठा दिया. एसपी ने बताया कि यह केस बेहद संवेदनशील और खौफनाक था, क्योंकि आरोपी ने अपने अपराध छिपाने के लिए अपने ही बेटे को भी नहीं छोड़ा.

पुलिस हिरासत में महिला

महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कराई जा रही है. पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि क्या उसने और भी बच्चों को निशाना बनाया हो. यह घटना पूरे हरियाणा में सनसनी का विषय बन गई है, क्योंकि यह शायद पहली बार है जब एक महिला ने जलन के कारण चार मासूम बच्चों की सीरियल किलिंग को अंजाम दिया है.

