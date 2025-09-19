Haryana: कुख्यात गैंगस्टर कृष्ण गाठा का शार्प शूटर नीटू उर्फ सीटा राजस्थान से गिरफ्तार, 15 संगीन मामलों में था वांछित

हरियाणा एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सोनीपत यूनिट ने कुख्यात गैंगस्टर कृष्ण गाठा के शार्प शूटर नीटू उर्फ सीटा को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. नीटू पर लगभग डेढ़ दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और यह लंबे समय से फरार चल रहा था.

पुलिस के अनुसार, नीटू उर्फ सीटा, गांव मदीना का रहने वाला है. इसी वर्ष अप्रैल में जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने साथियों के साथ सोनीपत के गांव बरोदा, गोहाना में आपसी रंजिश के चलते नरेंद्र उर्फ चूना की उसके घर में घुसकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद नीटू फरार हो गया था और राजस्थान के सूरतगढ़ में छिपकर रह रहा था.

सोनीपत एसटीएफ यूनिट को जैसे ही नीटू के राजस्थान में होने की जानकारी मिली, टीम ने त्वरित कार्रवाई कर उसे धर दबोचा. गिरफ्तार आरोपी की तस्वीरें जब पुलिस ने साझा कीं तो उसकी मासूम शक्ल देखकर लोग चौंक गए, लेकिन पुलिस के मुताबिक वह बेहद शातिर और खूंखार अपराधी है. नीटू की गिरफ्तारी से एसटीएफ को उम्मीद है कि कृष्ण गाठा गैंग की गतिविधियों पर लगाम लगेगी. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसटीएफ यूनिट के सब-इंस्पेक्टर राजबीर ने बताया कि आरोपी नीटू पर लगभग 15-16 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उस पर 5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था. पुलिस का कहना है कि आरोपी कृष्ण गाठा गैंग का सक्रिय सदस्य है और कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है.

