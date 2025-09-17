scorecardresearch
 

Feedback

सोनीपत: नेशनल हाईवे 44 पर शराब के नशे में युवकों का हुड़दंग, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार

सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर शराब के नशे में युवकों ने सड़क पर गाड़ियां रोककर हुड़दंग मचाया और गालियां दीं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीन गाड़ियों में सवार नौ युवकों को काबू किया. सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को जमानत मिल गई.

Advertisement
X
हाईवे पर हंगामा करने वाले युवक गिरफ्तार (Photo: Pawan Kumar/ITG)
हाईवे पर हंगामा करने वाले युवक गिरफ्तार (Photo: Pawan Kumar/ITG)

नेशनल हाईवे 44 पर देर रात शराब के नशे में युवकों ने जमकर हंगामा किया. तीन गाड़ियों में सवार नौ युवकों ने सड़क पर गाड़ियां रोककर गाली-गलौज और हुड़दंग मचाया. यहां तक कि गाड़ियों के बोनट पर शराब के जाम छलकाते हुए इन युवकों का वीडियो भी सामने आया. घटना होटल सरोवर पोर्टिको के पास की है.

गश्त कर रही पुलिस ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो युवक मानने को तैयार नहीं हुए. उल्टा आपस में झगड़ा करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस टीम ने मौके की गंभीरता देखते हुए थाना बहालगढ़ से अतिरिक्त पुलिस बल और ERV को बुलाया. सभी नौजवान लड़कों को काबू कर उनके नाम-पते पूछे गए.

शराब के नशे में हाईवे पर हंगामा 

सम्बंधित ख़बरें

हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मेले में शराब के नशे में पैसे को लेकर विवाद, दोस्तों ने ही उतार दिया युवक को मौत के घाट 
Drunk police constable
वडोदरा: पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में किया हंगामा, वीडियो वायरल 
युवक की पहचान नहीं हो पाई है.(Photo: Sunil Joshi/ITG)
शराब के नशे में बांध पर स्टंट करता युवक पानी में बहा, SDRF की टीम तलाश में जुटी 
पति ने की पत्नी की हत्या. (File Photo: Chandra shekhar/ITG)
शराब के नशे में शख्स ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद फोन करके पुलिस को दी जानकारी 
(Photo: Representational )
UP: पति ने किया पत्नी का कत्ल, शराब के नशे में बेरहमी से पीट-पीटकर ले ली जान 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक निवासी खटीक मोहल्ला गोहाना, विशाल गोहाना, कमल वर्मा निवासी नाहरा, तरुण वर्मा निवासी बख्तावरपुर दिल्ली, अमित निवासी गढ़ी सराय नामदार गोहाना, रवि निवासी सोनीपत पानीपत मोड़ गोहाना, साहिल निवासी गढ़ी सराय नामदार खां गोहाना, अक्षय निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी महम रोड गोहाना और लवीश निवासी मोहाना के रूप में हुई.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार 

पुलिस ने तीनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई. पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. गाड़ियां भी कब्जे में ली गई हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी को जमानत दे दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement