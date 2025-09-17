सोनीपत: नेशनल हाईवे 44 पर शराब के नशे में युवकों का हुड़दंग, पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नेशनल हाईवे 44 पर देर रात शराब के नशे में युवकों ने जमकर हंगामा किया. तीन गाड़ियों में सवार नौ युवकों ने सड़क पर गाड़ियां रोककर गाली-गलौज और हुड़दंग मचाया. यहां तक कि गाड़ियों के बोनट पर शराब के जाम छलकाते हुए इन युवकों का वीडियो भी सामने आया. घटना होटल सरोवर पोर्टिको के पास की है.

गश्त कर रही पुलिस ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो युवक मानने को तैयार नहीं हुए. उल्टा आपस में झगड़ा करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस टीम ने मौके की गंभीरता देखते हुए थाना बहालगढ़ से अतिरिक्त पुलिस बल और ERV को बुलाया. सभी नौजवान लड़कों को काबू कर उनके नाम-पते पूछे गए.

शराब के नशे में हाईवे पर हंगामा

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक निवासी खटीक मोहल्ला गोहाना, विशाल गोहाना, कमल वर्मा निवासी नाहरा, तरुण वर्मा निवासी बख्तावरपुर दिल्ली, अमित निवासी गढ़ी सराय नामदार गोहाना, रवि निवासी सोनीपत पानीपत मोड़ गोहाना, साहिल निवासी गढ़ी सराय नामदार खां गोहाना, अक्षय निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी महम रोड गोहाना और लवीश निवासी मोहाना के रूप में हुई.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने तीनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया. सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई. पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. गाड़ियां भी कब्जे में ली गई हैं. कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी को जमानत दे दी गई है.

