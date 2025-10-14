scorecardresearch
 

'सच्चाई सामने आए इसलिए आहुति दे रहा हूं...', IPS पूरन पर आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले ASI संदीप का आखिरी वीडियो

हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल में तैनात एक एएसआई ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. उसने तीन पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ा है, जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मृतक ने लिखा कि उसने भ्रष्टाचार और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी.

एएसआई संदीप लाठर और IPS वाई पूरन कुमार (File Photo: ITG)
हरियाणा के रोहतक जिले में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप लाठर ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली. घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. मृतक के पास से तीन पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज मिला है, जिसमें उसने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

सुसाइड नोट में एएसआई ने लिखा है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं. उसने यह भी कहा कि अधिकारी ने सिस्टम को जातिवाद के सहारे हाईजैक कर रखा है और ईमानदार अफसरों को परेशान किया जा रहा है. उसने लिखा कि गिरफ्तारी के डर से उसने यह कदम उठाया है, लेकिन वह अपनी मौत से पहले न्याय की मांग कर रहा है.

साइबर सेल में तैनात ASI ने किया सुसाइड

साइबर सेल में तैनात ASI संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले चार पेज का सुसाइड नोट लिखा है और एक वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया. सुसाइड नोट में उन्होंने IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने पूरन कुमार को भ्रष्टाचारी बताया और लिखा कि गिरफ्तारी के डर से उन्होंने यह कदम उठाया है. एएसआई ने अपने नोट में लिखा कि वह अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहे हैं और यह भी कहा कि इस भ्रष्टाचार में शामिल परिवार को छोड़ा न जाए.

इसके अलावा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में बताया कि  वह हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे और उन्हें ईमानदार लोग पसंद हैं. संदीप ने बताया कि उनके दादा और छोटे दादाजी सेना में थे और देश के लिए लड़े थे. उन्होंने लिखा कि देश और समाज से बड़ा कुछ नहीं होता. सुसाइड नोट में संदीप ने आईपीएस पूरन कुमार को भ्रष्ट बताया, जबकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को ईमानदार और निडर अधिकारी कहा है.

 

 

ASI ने अपने सुसाइड नोट में IPS वाई पूरन पर लगाए गंभीर आरोप
सुसाइड नोट में वाई पूरन कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

एएसआई ने अपने पत्र में लिखा, “मैं अपनी शहादत देकर भ्रष्टाचार और जातिवाद की जांच की मांग कर रहा हूं. इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा न जाए.” मृतक के साथी कर्मियों ने बताया कि वह बीते कुछ दिनों से तनाव में था और दफ्तर में भी कम बोलता था.

ASI ने गोली मारकर किया सुसाइड
फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि सुसाइड नोट और वीडियो की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी और आरोपों की सच्चाई की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

रोहतक पुलिस के एसपी सुरेंद्र बोहरिया ने कहा कि एएसआई बहुत मेहनती अधिकारी थे. हमें सूचना मिली कि एक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है. इस समय कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे लिए वह परिवार जैसा था.

