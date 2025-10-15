ASI संदीप सुसाइड मामले में FIR दर्ज, IPS पूरन की पत्नी समेत चार को बनाया आरोपी

रोहतक में साइबर सेल में तैनात ASI संदीप लाठर की आत्महत्या मामले ने नया मोड़ ले लिया है. परिजनों की शिकायत पर सदर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर ली गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है. इनमें IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार, उनके भाई और आप के विधायक अमन रतन, और पूर्व IPS वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील का नाम शामिल है.

जानकारी के अनुसार, यह FIR ASI संदीप के परिवार की ओर से दी गई शिकायत पर दर्ज की गई है. परिवार ने आरोप लगाया था कि संदीप पर दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान थे. घटना के बाद से ही परिवार न्याय की मांग कर रहा था और अंतिम संस्कार से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी थी.

ASI संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में आया नया मोड़

पुलिस ने बताया कि FIR रोहतक के सदर थाना में दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है.

संदीप के परिजनों ने IAS अमनीत पी समेत 4 के खिलाफ FIR दर्ज

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के OSD वीरेन्द्र सिंह बढ़खालसा खुद मृतक के गांव लाढ़ौत में मौजूद हैं और उन्होंने परिवार से मुलाकात की है. इस मामले ने हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.



---- समाप्त ----