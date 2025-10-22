हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण आग... खाली प्लॉट में खड़ी चार बसें जलकर खाक, देर रात मची अफरा-तफरी

हरियाणा में रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक खाली प्लॉट में खड़ी चार बसों में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते लपटें इतनी फैलीं कि कुछ ही मिनटों में चारों बसें पूरी जलकर राख हो गईं. आगजनी की यह घटना धारूहेड़ा के सेक्टर-6 इलाके में रात करीब 12 बजे हुई, जब आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था.

स्थानीय लोगों ने अचानक उठती लपटें और धुआं देखा तो तुरंत भागे. पहले उन्होंने खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब लपटें काबू से बाहर हो गईं तो तुरंत डायल-112 पर सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस दल मौके पर पहुंचा. फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर तब तक चारों बसें पूरी तरह जल चुकी थीं.

फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि बसों के केवल ढांचे ही बचे. आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती आशंका है कि या तो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या किसी ने लापरवाही से जलती वस्तु फेंकी होगी.

यह भी पढ़ें: नवी मुंबई में आग का तांडव, दिवाली की रात 10वीं मंजिल पर लगी आग12वें माले तक फैली, 4 की मौत

Advertisement

घटना स्थल से निकलता धुआं देर रात तक पूरे इलाके में फैला रहा, जिससे स्थानीय लोगों को भी परेशानी हुई. कई लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लीं और सुबह तक इलाके में हलचल बनी रही. धारूहेड़ा थाना पुलिस ने आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है. लाखों रुपये की संपत्ति आग में जलकर खाक हो गई.

---- समाप्त ----