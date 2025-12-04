मां, मामी, चाची, बुआ...सुंदरता की सनक में हर रिश्ते की हत्यारिन बनी पानीपत की पूनम

हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक ऐसी महिला सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है जिसने किसी भी रिश्ते को नहीं बख्शा. खुद के ज्यादा सुंदर दिखने की सनक में पूनम नाम की इस महिला ने मां, चाची, मामी, बुआ हर रिश्ते का कत्ल कर दिया. इसकी शुरुआत साल 2023 में हुई जब साइको किलर पूनम ने अपने ससुराल सोनीपत के बोहड़ गांव में ननद की बेटी को टब में डुबाकर उसकी जान ले ली क्योंकि उसे लगता था कि वो उससे ज्यादा सुंदर है.

चार मासूमों की एक ही कातिल

इसके बाद लोगों को उस पर शक न हो इसलिए अपने बेटे को भी उसी तरीके से डुबाकर मार दिया जैसे ननद की बेटी की जान ली थी. भांजी और बेटे की मौत के बाद पूनम दहाड़ मारकर रोती रही ताकि लोगों को लगे कि यह हत्या नहीं हादसा है और बच्ची को बचाने के चक्कर में उसका बेटा भी डूब गया. परिवार ने भी इसे हादसा मान लिया और दोनों बच्चों को दफना दिया.

इसके बाद साल 2025 में पूनम अपने मायके सिवाह गांव आई. यहां भाई की बेटी की सुंदरता देखकर उसके तन-बदन में आग लग गई, साइको किलर पूनम की सोच थी कि परिवार में उससे ज्यादा सुंदर कोई न दिखे. इसके बाद उसने भतीजी के कत्ल की साजिश रची. हत्या की रात में सोने से पहले साइको पूनम उस बच्ची जिया के पास आई और बोली, 'बेटा तुम्हें अपनी मम्मी-पापा को बोलना है आज रात पूनम बुआ के साथ सोउंगी.'

मासूम जिया ने जिद्द की कि आज पूनम बुआ के साथ सोउंगी, इसके बाद मासूम जिया साइको किलर पूनम के साथ सो गई और रात करीब 2:00 बजे पूनम उठी और सोई हुई जिया को गोद में उठाया और पशु बाड़े में ले जाकर पानी के बने हुए हौद में गर्दन डुबोकर हत्या कर दी. यहां भी लोगों ने इसे हादसा समझ लिया और भूल गए.

खूबसूरती से जलन में साइको किलर बन गई पूनम

एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर चुकी सनकी पूनम इसके बाद 1 दिसंबर 2025 को नौल्था गांव के एक शादी समारोह में पहुंची जहां आखिरकार चौथी हत्या के बाद उसकी सच्चाई सभी के सामने आ गई. दरअसल शादी में शामिल छह साल की बच्ची विधि की खूबसूरती देखकर पूनम फिर क्रूर हो उठी और उसने उसे मारने का प्लान तैयार कर लिया. हत्या के इरादे से पूनम अपनी जेठानी की लड़की विधि को छत पर बने कमरे में ले गई.

चौथी हत्या के बाद ऐसे पकड़ी गई पूनम

पूनम ने विधि को पानी वाला टब सरकाने को कहा, जैसे ही विधि टब सरकाने लगी पूनम ने विधि की गर्दन पकड़कर पानी में डुबा दिया. मासूम विधि बचने के लिए छटपटाने लगी. इसी चक्कर में पूनम के कपड़े भी पानी में गीले हो गए.

विधि की हत्या के बाद साइको पूनम नीचे दौड़ कर गई तो परिवार की महिलाओं ने पूछा कपड़े क्यों भीग गए. इस पर पूनम ने घर की महिलाओं से अलग-अलग बहाने बनाए, किसी को कहा कि उसके कपड़ों पर दूध गिर गया था तो किसी को उसने बताया कि उसे पीरयड्स आए हैं और वो कपड़े साफ करके आई है. पूनम के अलग-अलग बयानों के कारण लोगों को उस पर शक हो गया.

लोगों का शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब उन्होंने देखा कि 6 साल की विधि का शव था जिस टब में था वह काफी छोटा था, उसमें डूबने की संभावना नहीं थी. बाथरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था और पूनम के कपड़े भी गीले थे.

सीसीटीवी ने खोला साइको किलर पूनम का राज

पुलिस ने जब आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला तो घर में पूनम ही आती-जाती दिखाई दे रही थी. परिजनों की शिकायत पर है पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने पूरा सच उगल दिया. सनकी किलर पूनम ने बताया कि विधि के अलावा भी वह पहले तीन बच्चों को मौत के घाट उतार चुकी है जिसमें एक उसका सगा बेटा भी था.

इस सीरियल किलर को लेकर पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या के बाद साइको किलर पूनम इसका जश्न मनाती थी. पुलिस के मुताबिक दूसरों की खूबसूरती देखकर उसके तन-बदन में आग लग जाती थी. पुलिस के मुताबिक पूनम सोचती थी परिवार और रिश्तेदारों में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई न हो. इसी वजह से पूनम एक-एक करके परिवार की खूबसूरत बच्चियों को रास्ते से हटा रही थी.

